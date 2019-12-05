Москва, 5 декабря. Президент РФ Владимир Путин может принять участие в экспедиции «Поискового движения России» в преддверии юбилея Победы. Об этом он сказал, отвечая на приглашение волонтера движения Марии Игониной, которая предложила главе государства принять участие в поисковой работе. Экспедиция поисковиков пройдет в Крыму, в районе Керчи, в апреле следующего года, пишет газета «Взгляд».

«Память о бойцах, которые погибли, важна. Но важна не для них — для нас, для наших детей и наших внуков. Поэтому я постараюсь, это хорошее доброе дело», — отметил Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Путин с большим уважением относится к работе поисковых отрядов, которые находят останки погибших в годы Великой Отечественной войны солдат и организуют им достойное захоронение. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер неоднократно посещал различные мемориалы и отдавал дань памяти погибших.

Летом этого года стало известно, что поисковики приморского объединения «АвиаПоиск» обнаружили советский дальний бомбардировщик ДБ-3, который разбился в 1941 году, с останками экипажа. По словам поисковиков, самолет врезался в склон сопки в отвесном пикировании, удар был настолько сильным, что авиационные моторы разорвались на куски, а стальные лонжероны разлетелись на фрагменты не более полуметра каждый.