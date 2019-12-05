В Киеве заявили о срыве переговоров России и Украины по транзиту газа

Киев, 5 декабря. Запланированные на 5 декабря переговоры России и Украины по заключению нового контракта по транзиту газа не состоятся, заявили в Киеве. О срыве встречи сообщают СМИ со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

С предложением провести переговоры 5 декабря выступал глава ведомства Алексей Оржель. Москва отмечала, что встреча состоится при условии, если «Нафтогаз» и «Газпром» к этой дате договорятся о технических деталях соглашения. 5 декабря портал Нromadske со ссылкой на Минэнерго Украины сообщил о срыве переговоров.

«Дата переговоров не подтверждена», — сообщили в ведомстве в комментарии изданию.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что предложенные ранее украинской стороной тарифы на транзит газа являются очень высокими. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, в свою очередь, заявил, что «Нафтогаз» подготовил свои предложения, исходя из ведения европейский методологии расчета тарифов, которая будет принята на Украине.

Как напоминает «Царьград», контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украину заканчивается 31 декабря этого года. Россия, Украина и Европейская комиссия (ЕК) проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок. Москва настаивает, что новый договор возможно заключить лишь при взаимном отказе от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.