МИД России раскритиковал власти Эстонии за запрет русских школ

Москва, 5 декабря. Власти Эстонии продолжают деструктивную линию по ликвидации русскоязычного образования, о чем свидетельствует решение о закрытии единственного общеобразовательного учреждения в городе Кейла, где обучение ведется на русском языке. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что недавно в Эстонии было принято решении о закрытии с 2020 года единственной русской школы, расположенной в городе Кейла. При этом мотивировано решение о прекращении ее работы было «лживым тезисом о необходимости интеграции русскоязычной молодежи».

«Как и в случае со скандальным объединением в г. Кохтла-Ярве двух русско- и одной эстоноязычной гимназий в единую государственную гимназию с обучением исключительно на эстонском языке, со школой г. Кейла решение было принято вопреки мнению учеников и их родителей», — раскритиковали решение эстонских властей в МИД РФ.

Также российские дипломаты отметили, что проводящим мирные акции протестов НПО власти грозят уголовным преследованием.

В связи с дискриминацией нацменьшинств в образовательной сфере в Эстонии российский МИД выразил надежду на «активную позицию профильных структур ООН, ОБСЕ и Совета Европы», которую занимают эти международные организации, когда речь идет о схожих ситуациях в других странах.

26 ноября городское собрание Кейла подавляющим большинством голосов поддержало решение о слиянии единственной в городе русской школы с другим образовательным учреждением, где обучение ведется на эстонском языке. Поэтому с начала учебного 2020 года набор в первый класс, обучающийся на русском языке, производиться не будет. У школьников останется возможность частичного обучения на русском со второго по девятый класс.

Против решения городского собрания выступил попечительский совет русской школы и многие родители. Несогласные, которых оказалось порядка 50 человек, вышли на массовый пикет, сообщал портал ERR.

Русские школы и гимназии Эстонии частично перешли к преподаванию на эстонском языке еще в 2010 году, в рамках исполнения закона «Об основной школе и гимназии», по которому соотношение предметов на эстонском и русском языках должно соответствовать пропорции 60% на 40%, напоминает «Радио Sputnik».