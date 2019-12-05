США ввели санкции против граждан и компаний РФ за деятельность в киберсфере

Вашингтон, 5 декабря. Вашингтон ввел санкции против 17 человек, в том числе в отношении российских и украинских граждан, меры касаются также семи компаний из России. Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

Согласно сообщению ведомства, санкции связаны с кибербезопасностью, а именно с «вредоносной деятельностью в киберсфере». Под них попали, например, россияне Максим Якубец и Игорь Турашев. США обвиняют их в якобы «мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров».

Кроме того, Вашингтон полагает, что включенные в список некоторые физические и юридические лица будто бы связаны с хакерской группой Evil Corp. Она, по данным Минфина США, нанесла своей деятельностью ущерб в размере 100 миллионов долларов.

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) приняло меры против компании Evil Corp», — говорится в заявлении американского ведомства.

Тем временем Минюст США утверждает, что российский хакер якобы «пытался украсть 220 миллионов долларов с банковских счетов».

Отметим, что США в последние годы ведут далеко не дружественную политику в отношении РФ. Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, в ходе предыдущей президентской предвыборной кампании глава США Дональд Трамп говорил о необходимости нормализации двусторонних отношений с Москвой, однако к настоящему моменту этого достигнуть не удалось. Глава РФ подчеркнул, что Россия готова к диалогу с США, и выразил надежду, что второй холодной войны не будет.

При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что текущий уровень отношений между странами «непозволительно низок» для крупнейших ядерных держав. При всем при этом США продолжают нагнетать напряженность по договору СНВ-3.