Санкт-Петербург, 5 декабря. Герой фейкового «расследования» о ЧВК «Вагнера», которое было опубликовано петербургским интернет-изданием «Фонтанка», намерен отстаивать в суде честь и достоинство.

Ранее журналист «Фонтанки» Андрей Ермаков опубликовал лживое «расследование», в котором утверждал, что ему якобы удалось пообщаться с бывшим «бойцом» ЧВК «Вагнера» по имени Руслан. Позднее журналисты Федерального агентства новостей нашли человека, который упоминался в фейковом расследовании Ермакова. Руслан опроверг информацию «Фонтанки», отметив, что никогда не был в Сирии и не общался с Ермаковым.

Руслан живет в Брянске и работает педагогом в фольклорной школе «Калинушка», однако не имеет отношения к ЧВК «Вагнера». Кроме того, Руслан заявил, что готов отстаивать свою честь и достоинство, поэтому намерен подать в суд на «Фонтанку» и Ермакова, использовавшего его имя в лживом «расследовании».

Известный адвокат Юлия Вербицкая отметила, что Руслан имеет полное право обратиться в суд и потребовать опровержения данных, порочащих его честь и достоинство. Кроме того, Вербицкая выразила уверенность, что у Руслана есть весомые шансы на успех.

«Если будет доказано, что эти слова были приписаны ему, то изданию придется доказывать факт того, что у него брали интервью, и то, что с журналистом общался именно этот человек. Если фактов нет, то сомневаюсь, что издание сможет доказать обратное», — пояснила адвокат.

Юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани порекомендовал Руслану подготовить и предоставить в суд данные, которые опровергают информацию, изложенную в лживом «расследовании» «Фонтанки». Кроме того, адвокат посоветовал Руслану потребовать в суде письменного опровержения со стороны «Фонтанки».

«Пострадавший вправе добиться изъятия тиража с последующим опубликованием опровержения. Способ защиты чести и достоинства с помощью решения суда является методом, благодаря которому установятся причины, по которым информация не соответствует действительности», — подчеркнул Маршани.

Юрист также добавил, что Руслан имеет право требовать от «Фонтанки» компенсацию морального вреда, поэтому «Фонтанке» придется отвечать перед судом за распространение лживой информации о жителе Брянска, которого наглым образом оклеветал Андрей Ермаков, передает Nation News.

Ранее журналисты Федерального агентства новостей провели расследование, по итогам которого были раскрыты связи беглого олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.