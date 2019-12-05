Читинский дайвер рассказал, как в свободное от работы время очищает озера Забайкалья

Экологический активист из Читы Руслан Гудым выразил надежду, что дайверы и водолазы из других городов России поддержат его начинание и тоже будут очищать водоемы от копящегося там в течение многих лет мусора. Слесарь по ремонту подвижного состава из Забайкальского края дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей после того, как был признан победителем всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!» в номинации «Оберегая планету».

Гудым в свободное от работы в сервисно-локомотивном депо «ЛокоТех-Сервис» время серьезно занимается спортом и ведет активный образ жизни — например, ныряет с аквалангом. Благодаря этому увлечению более пяти лет назад у него возникла прекрасная идея проводить акции по избавлению озер и прудов от всевозможного мусора.

«Когда я учился на дайвера, узнал, что есть такая традиция, хорошая привычка — выходя на берег, захватываешь со дна частичку мусора, — начал свой рассказ Руслан. — После того, как я защитился и получил сертификат, появилась такая мысль: почему бы к началу следующего летнего сезона не сделать акцию и показать людям, сколько на дне на самом деле находится мусора?»

Одной из целей было приобщение к этому доброму и нужному делу всех неравнодушных людей, объединить их. Правда, на первую акцию, которая проходила на озере Кенон (находится в черте Читы) — причем, уборка велась как в воде, так и на суше — люди откликнулись не слишком охотно.

«У нас менталитет, наверное, такой, — предположил Гудым. — Помню, подходил к коллегам и предлагал им присоединиться к нашему мероприятию. И слышал в ответ примерно следующее: «Зачем я буду вам помогать? Я не мусорю, так почему должен убирать мусор за другими? Моя совесть тут чиста». Вот так…»

Как в первом случае, так и во всех остальных, команде экологических активистов никак и ничем не помогала местная администрация, хотя просьбы такие были. Помочь явно было чем: например, техникой, чтобы вытаскивать со дна тяжелые вещи, или грузовиками, чтобы вывозить мусор на городские свалки.

«Мы не богачи, но все равно все делали своими силами, — заметил собеседник ФАН. — Пригнали спецтехнику, сами заплатили за нее. А еще, тоже за свои деньги, организовали питание — каша, плов, чай — для школьников, которых решили приобщить к этому делу».

По словам Руслана, инструкторы проводят для молодежи мастер-классы и лекции по дайвингу, где рассказывают о погружении и необходимом для этого оборудовании: стараются всячески заинтересовать ребят.

«Школьники на наш призыв откликнулись, — отметил читинский слесарь по ремонту подвижного состава. — Пришедшим мы показывали фотографии подводного мира, чтобы все видели не только, как там красиво, но и сколько мусора».

Перед очередной акцией дайверы все же получили какую-то помощь. Нет, не от местных властей — от администрации природного парка «Арей» (расположен на Арейском озере) в лице ее главы.

«Нас пригласил директор Юрий Холостов, который помог с размещением, с питанием, — рассказал Гудым. — Он предоставил домики, и мы оставались там на все выходные. Реально тонны мусора вытащили оттуда! Потому что до нас туда вообще никто не погружался. Вода очень холодная: много источников впадает в озеро».

Примечательно, что в данном водоеме — целебная грязь, оказывающая весьма полезный эффект при лечении дерматозов. Из-за этого вода там мутная, плохо видно даже на близком расстоянии: дайверы работали в прямом смысле на ощупь.

«Все вытаскивали потом руками, — пояснил слесарь. — А вот шины, например, мы обычно накачиваем воздухом в баллонах, и они поднимаются. У нас есть специальные парашюты с клапанами: они вытягивают на поверхность такие тяжести. Если были совсем уж неподъемные вещи, то привязывали веревку и все вместе тащили с берега».

Как подчеркнул собеседник ФАН, мусор приходится вытаскивать со дна самый разный — от бутылок до кроватей… Однажды пришлось поднимать даже легковой автомобиль!

«Как-то мы доставали одну машину, а вот другая до сих пор находится под водой, — вспомнил Руслан. — Она перевернулась, и, если ее вытаскивать, начнут вытекать масло и бензин. Поэтому мы не стали ею заниматься».

Еще одна опасность — причем, очень большая, в том числе, и для человеческой жизни — исходит от рыболовных сетей, признался Гудым.

«Мы много сетей достаем, заброшенных, многометровых, — подчеркнул он. — Они отрываются от грузов, поднимаются со дна и просто плывут по течению или лежат на поверхности. Могут легко затянуть человека. Или рыбу, которая потом разлагается и тухнет. Сети опасны».

О своих акциях активисты сообщают общественности и тем, кому небезразлична тема экологии, самыми различными способами.

«Мы выкладывали фотографии на своем сайте, на личных страницах в социальных сетях, — рассказал Руслан. — Люди стали откликаться, им стало это интересно. В нынешнем году было человек 60, рекорд же за все время — 90. Столько мы собрали в природном парке «Арей».

Еще на пользу идет, как признался собеседник ФАН, взаимодействие с представителями местных средств массовой информации: активисты-дайверы периодически общаются с журналистами, которые потом снимают сюжеты и пишут статьи.

«Но больше всех, повторюсь, нам помогает директор парка, о котором я уже говорил, — заметил он. — А сама администрация [Читы] — никак. Видимо, у нее есть проблемы поважнее, чем экология. Но мы все равно будем этим заниматься. Снова кинем клич, чтобы получить содействие».

В очередной раз это произойдет, как сказал Гудым, на старте следующего летнего сезона. Например, в Международный день очистки водоемов, который ежегодно отмечается в первое воскресенье июня.

«Чаще всего наши акции проходят в начале сезона, — отметил дайвер. — А вообще, можем в июне в одном месте убираться, в июле — в другом. В течение сезона можем сразу три водоема очистить. Вот, например, на дне Кенона мусора уже практически нет. Когда мы туда снова заходим, то с каждым годом все меньше и меньше достаем».

В заключение Руслан выразил надежду, что его деятельность, а также его друзей, коллег, да и просто неравнодушных людей, будет поддержана и в других местах России, где, наверняка, есть аналогичные сложности.