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Автоэксперт рассказал, что нужно поменять в экзамене на права

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Автоэксперт рассказал, что именно нужно поменять в процедуре сдачи экзаменов на права

Руководство ГИБДД анонсировало изменения в порядок сдачи экзаменов на права. 5 декабря замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции РФ Николай Гиляков заявил журналистам, что новшества коснутся как теоретической, так и практической части. Но перед тем как увидеть свет, они должны быть подвергнуты широкому общественному обсуждению, заявил в интервью Федеральному агентству новостей автоэксперт Вячеслав Субботин.

«Я не понимаю, для чего вводится «профессиональный» блок. И непонятно, что он из себя представляет. Я считаю, что «профессионализм» должен оцениваться работодателем при приеме на работу, а не при приеме экзамена на права, это как минимум странно. То же касается и блока по психологии. Отправим людей на семинары в педагогический институт? Или может просто больше времени будем уделять изучению правил? Если ты умеешь ездить, этого должно быть достаточно — к правам не должен прилагаться диплом о высшем образовании», — заявил собеседник ФАН.

Введение новых блоков вопросов не приведет к улучшению аварийной ситуации на дорогах, уверен Субботин. Он также прокомментировал идею ГИБДД убрать штрафные баллы из процедуры оценки практической части экзамена на получение водительских прав.

«Честно говоря, сдача экзамена вместе с сидящим рядом с тобой в форме инспектором — это серьезное психологическое испытание, которое в первый раз не проходит практически никто. 90% просто впадает в ступор. Поэтому будут там баллы или нет, не так уж важно: если человек будет чувствовать себя уверенно и спокойно, он сдаст, а если над ним постоянно будут психологически довлеть, права не будут получены никогда, потому что из-за стресса можно наделать кучу глупостей», — высказался автоэксперт.

Он выразил надежду, что Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ, возглавляемый Дмитрием Митрошиным, разработает действительно эффективные методики оценки профессионализма водителей.

Автоэксперт рассказал, что именно нужно поменять в процедуре сдачи экзаменов на права

«Через него не проскочит ни одна дурацкая инициатива, я в этом не сомневаюсь. Митрошин — большой профессионал, и не допустит этого. Уверен, что система оценок будет идти только в сторону упрощения: видно, что человек знает правила, умеет водить — молодец, получи права, иди покупай машину», — сказал собеседник ФАН.

Субботин предложил дать людям возможность готовиться к экзаменам «как можно более широким фронтом», разрешив, помимо обучения в автошколах, делать это самостоятельно с нанятыми инструкторами.

«Да и школ должно быть много. В данный момент их давят совершенно избыточными «циркулярами», соответствовать которым получается далеко не у всех. А чем больше будет конкуренция, тем меньше будут цены на обучение и лучше — образование».

Напомним, реформирование процедуры прохождения экзаменов на получение водительских прав уже одобрил президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев. Планируется, что изменения вступят в силу после их всестороннего обсуждения 1 октября 2020 года.

Ранее в ГИБДД было заявлено о планах ликвидировать так называемую «площадку» из экзамена на права для категорий B, C и D.

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