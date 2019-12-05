Автоэксперт рассказал, что нужно поменять в экзамене на права

Руководство ГИБДД анонсировало изменения в порядок сдачи экзаменов на права. 5 декабря замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции РФ Николай Гиляков заявил журналистам, что новшества коснутся как теоретической, так и практической части. Но перед тем как увидеть свет, они должны быть подвергнуты широкому общественному обсуждению, заявил в интервью Федеральному агентству новостей автоэксперт Вячеслав Субботин.

«Я не понимаю, для чего вводится «профессиональный» блок. И непонятно, что он из себя представляет. Я считаю, что «профессионализм» должен оцениваться работодателем при приеме на работу, а не при приеме экзамена на права, это как минимум странно. То же касается и блока по психологии. Отправим людей на семинары в педагогический институт? Или может просто больше времени будем уделять изучению правил? Если ты умеешь ездить, этого должно быть достаточно — к правам не должен прилагаться диплом о высшем образовании», — заявил собеседник ФАН.

Введение новых блоков вопросов не приведет к улучшению аварийной ситуации на дорогах, уверен Субботин. Он также прокомментировал идею ГИБДД убрать штрафные баллы из процедуры оценки практической части экзамена на получение водительских прав.

«Честно говоря, сдача экзамена вместе с сидящим рядом с тобой в форме инспектором — это серьезное психологическое испытание, которое в первый раз не проходит практически никто. 90% просто впадает в ступор. Поэтому будут там баллы или нет, не так уж важно: если человек будет чувствовать себя уверенно и спокойно, он сдаст, а если над ним постоянно будут психологически довлеть, права не будут получены никогда, потому что из-за стресса можно наделать кучу глупостей», — высказался автоэксперт.

Он выразил надежду, что Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ, возглавляемый Дмитрием Митрошиным, разработает действительно эффективные методики оценки профессионализма водителей.

«Через него не проскочит ни одна дурацкая инициатива, я в этом не сомневаюсь. Митрошин — большой профессионал, и не допустит этого. Уверен, что система оценок будет идти только в сторону упрощения: видно, что человек знает правила, умеет водить — молодец, получи права, иди покупай машину», — сказал собеседник ФАН.

Субботин предложил дать людям возможность готовиться к экзаменам «как можно более широким фронтом», разрешив, помимо обучения в автошколах, делать это самостоятельно с нанятыми инструкторами.

«Да и школ должно быть много. В данный момент их давят совершенно избыточными «циркулярами», соответствовать которым получается далеко не у всех. А чем больше будет конкуренция, тем меньше будут цены на обучение и лучше — образование».

Напомним, реформирование процедуры прохождения экзаменов на получение водительских прав уже одобрил президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев. Планируется, что изменения вступят в силу после их всестороннего обсуждения 1 октября 2020 года.

Ранее в ГИБДД было заявлено о планах ликвидировать так называемую «площадку» из экзамена на права для категорий B, C и D.