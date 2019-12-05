Путин рассмотрит вопрос о закреплении понятия «уличная медицина»

Сочи, 5 декабря. Президент РФ Владимир Путин пообещал проработать вопрос о закреплении понятия «уличная медицина» на встречи с лидерами волонтерского движения.

Участница встречи Татьяна Авдеева из Челябинска рассказала о проекте «Другая медицина». Волонтеры оказывают доврачебную помощь бездомным людям.

«Мы оказываем первую доврачебную помощь, конечно, мы диагнозы не ставим, не лечим, но доврачебная помощь очень важна», ― объяснила Авдеева.

Она отметила, что добровольцы, оказывающие такую помощь, являются «нелегалами», так как понятие «уличная медицина» не закреплено. Добровольцы готовы оказывать помощь бездомным, чаще всего им приходится делать перевязки, чтобы не отвлекать медиков. Однако движению нужен юридический статус.

«Вам нужен статус, легализация? Хорошо, я подумаю. Нужно легализовать волонтерскую деятельность именно в этом сегменте», — ответил глава государства.

Путин отметил правильный подход волонтеров. Правильнее было бы забрать их с улиц и социализировать, но такое явление есть и с ним надо работать, добавил президент РФ. Путин пообещал обсудить данный вопрос с правительством РФ и подумать, как лучше эту инициативу реализовать.