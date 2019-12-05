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Полиция применила слезоточивый газ против бастующих в Париже

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Полиция применила слезоточивый газ против забастовщиков в Париже

Париж, 5 декабря. Забастовка против пенсионной реформы в Париже переросла в стычки с полицией. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, стражи правопорядка применили против бастующих слезоточивый газ. Постоянно слышным хлопки газовых гранат.

«Взрывы гранат происходят каждые 5 секунд, но вытеснить протестующих с бульвара полиции не удается. В ходе столкновений разбиты несколько витрин. Появился густой черный дым. Очевидно горит здание», — передает корреспондент ФАН.

Полиция применила слезоточивый газ против забастовщиков в Париже

По его словам, к месту столкновение подъехали дополнительные силы полиции и пожарная машина. Манифестанты свистят в сторону правоохранителей и скандируют требование отправить в отставку президента Франции Эммануэля Макрона.

Полиция перешла в наступление на площади Республики, оттеснив демонстрантов. Есть сведения о пострадавших, однако точное их число не уточняется.

Полиция применила слезоточивый газ против забастовщиков в Париже

Ранее сообщалось, что к забастовке присоединились люди, преследующие определенные политические цели, никак не связанные с пенсионной реформой. Так, например, некоторые демонстранты начали выступать в защиту мигрантов, которых якобы не хочет принимать Франция. Другие начали скандировать анархические лозунги. Участники акции подожгли уличный столб, свалив в огонь мусор и арендованный электроскутер.

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