Полиция применила слезоточивый газ против бастующих в Париже

Париж, 5 декабря. Забастовка против пенсионной реформы в Париже переросла в стычки с полицией. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, стражи правопорядка применили против бастующих слезоточивый газ. Постоянно слышным хлопки газовых гранат.

«Взрывы гранат происходят каждые 5 секунд, но вытеснить протестующих с бульвара полиции не удается. В ходе столкновений разбиты несколько витрин. Появился густой черный дым. Очевидно горит здание», — передает корреспондент ФАН.

По его словам, к месту столкновение подъехали дополнительные силы полиции и пожарная машина. Манифестанты свистят в сторону правоохранителей и скандируют требование отправить в отставку президента Франции Эммануэля Макрона.



Полиция перешла в наступление на площади Республики, оттеснив демонстрантов. Есть сведения о пострадавших, однако точное их число не уточняется.

Ранее сообщалось, что к забастовке присоединились люди, преследующие определенные политические цели, никак не связанные с пенсионной реформой. Так, например, некоторые демонстранты начали выступать в защиту мигрантов, которых якобы не хочет принимать Франция. Другие начали скандировать анархические лозунги. Участники акции подожгли уличный столб, свалив в огонь мусор и арендованный электроскутер.