Сирия, 6 декабря. Турки контратакуют боевиков YPG к северу от Алеппо. Курдские радикалы несут потери из-за активности «спящих ячеек» ИГ1 в провинции Хасака. Военная полиция РФ направила дополнительные подразделения в Камышлы в целях патрулирования зоны безопасности, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1 (ИГ): убило и ранило пятерых радикалов YPG в городе Тель-Хамис в результате засады.

Курдские вооруженные бандформирования: подверглись ответным ударам турецких военных к северу от Алеппо.

Военная полиция РФ: направила дополнительные подразделения в Камышлы в целях патрулирования зоны безопасности.

Армия Турции и союзные силы: намерены оборудовать новый погранпереход к востоку от Тель-Абъяда в Ракке.

Провинция Алеппо

Турецкие военнослужащие выпустили ракеты по расположениям курдских боевиков вблизи аэродрома «Минаг» и на окраине населенного пункта Мараназ к северу от Алеппо, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Данные действия стали ответом на очередные провокации и обстрелы Отрядов народной самообороны (YPG). На днях курдские бандгруппы совершили нападение на город Азаз, расположенный в нескольких километрах от Мараназа. Снаряды боевиков упали и в мирных кварталах, в результате чего, согласно сведениям Twitter-канала World On Alert, погибла одна женщина и еще как минимум 15 гражданских лиц получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Министерство транспорта САР приняло решение освободить иракские грузовики от пошлин при въезде на территорию сирийской провинции Дейр-эз-Зор через пограничный переход между городами Абу-Кемаль и Аль-Каим, сообщает канал Halab Today. Напомним, данный международный блокпост возобновил работу в конце сентября этого года. Ранее все приграничные территории на западе Ирака и востоке Сирии контролировали боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ). Районы Дейр-эз-Зора до Евфрата были полностью освобождены осенью 2017 года в ходе совместной освободительной операции Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ.

Провинция Ракка

Турецкие инженерные подразделения в скором времени оборудуют контрольно-пропускной пункт «Джалаб» и восстановят кольцевую дорогу Аль-Алам к востоку от пограничного города Тель-Абъяд к северу от Ракки. Кроме того, планируется установить бетонные барьеры и детекторы взрывчатых веществ для предотвращения проникновения заминированных автомобилей. Напомним, курдские бойцы из связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) группировок не прекращают теракты и провокации против армии Турции и местного населения. Зачастую радикалы YPG используют именно заминированные машины на манер «джихад-мобилей» ИГ. Такие взрывы в последнее время прогремели в Камышлы и Аль-Бабе, унеся десятки жизней мирных граждан.

Провинция Хасака

Согласно данным подконтрольных «Исламскому государству» медиаресурсов, «спящие ячейки» террористической организации убили и ранили в сумме пятерых радикалов YPG в городе Тель-Хамис на северо-востоке провинции Хасака, передает военный источник в Twitter (@jacksanders1965). Отмечается, что джихадисты провели засаду на курдскую бандгруппу, использовав против нее стрелковое оружие и самодельные взрывные устройства. Таким образом, из-за попустительства главарей YPG и Соединенных Штатов отряды ИГ все еще сохраняют присутствие в Заевфратье, из-за чего зачастую страдают также местные граждане.

По информации Step News Agency, в город Камышлы, расположенный к северу от Хасаки, прибыли дополнительные подразделения военной полиции РФ. Напомним, российские силы совместно с турецкими солдатами ведут патрулирование в зоне безопасности, простирающейся за Евфратом на 30 километров вглубь территории САР. Ранее с базы ВКС России «Хмеймим» в Камышлы были переброшены несколько вертолетов для обеспечения безопасности российских патрулей.

1 Организация запрещена на территории РФ.