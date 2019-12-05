Генерал ФСБ резко раскритиковал заявление Le Monde о «секретной базе ГРУ» в Альпах

Французское издание Le Monde заявило о якобы найденной «тыловой базе» ГРУ в Альпах. Согласно данным СМИ, там останавливались 15 членов подразделений ГРУ. При этом следов работы российских шпионов контрразведка не обнаружила и подтверждения не предоставляет.

Единственное, что определила контрразведка — места отдыха, покупки одежды и ужинов, передает сама Le Monde. Федеральное агентство новостей узнало у генерал-лейтенанта, экс-руководителя пресс-службы ФСБ Александра Михайлова, стоит ли России реагировать на такое «расследование» и можно ли вообще воспринимать его всерьез.

«На Западе гуляет какой-то вирус слабоумия в отношении ГРУ, — выступил с критикой Михайлов. — Где что кому померещится – сразу ГРУ виновато. Но что меня больше всего возмущает в этих псевдорасследованиях — это то, с какой уверенностью они причисляют тех или иных людей к сотрудникам спецслужб. Ни у кого из журналистов, иностранных или наших, нет доступа к каталогу сотрудников разведки. ГРУ — максимально закрытая структура, ее люди никак себя не афишируют, не выдают свою причастность. Они что, жетоны свои оставляют в Альпах или удостоверения, чтобы их можно было идентифицировать?»

Подобное расследование, по мнению члена общероссийского движения «Сильная Россия», унижает достоинство самой французской контрразведки: раз она допускает, что они «проворонили» некую тыловую базу у себя на территории.

«Кстати, зачем нам в Альпах база, объяснят? На лыжах кататься, что ли? — недоумевает экс-глава пресс-службы ФСБ. — Какие задачи можно решать с позиции этой базы? Задачи диверсионной группы? Мир изменился: он становится прозрачным, и уже незачем создавать базы в Альпах. У разведки есть задачи, и она их решает, но с помощью не личного состава ГРУ или СВР, а руками агентуры. Кто же своими силами работает на чужой территории, когда можно дать мигранту 200 евро и за это попросить о любой услуге? Сотрудники спецслужб сидят и смеются над этими «расследователями», потому что не работают они уже так, не работают! Не то время. В состоянии войны еще можно было бы допустить. Но когда мы в условиях мира начинаем придумать какие-то базы… Кому это надо?»

Как заявляет Le Monde, французские, британские, швейцарские спецслужбы совместно с партнерами (в том числе и с США) начали в 2018 году «охоту» на «российских шпионов» после того, как весной прошлого года в британском Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По словам собеседника ФАН, подобные расследования зацепят только журналистов, а вот официальным структурам на них даже реагировать не стоит.