Куда уходят дети? Вопрос безопасности обсудили на форуме добровольцев в Сочи. ФАН-ТВ

Печальная статистика: ежегодно в России пропадает не менее 16 000 детей. По данным Следственного комитета, за первые полгода исчезли 8383 ребенка. Цифра более чем серьезная. В Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим детям только за этот год поступило 2698 заявлений о пропаже. Живыми волонтеры нашли 2113 детей.

Со 2 по 5 декабря на международном форуме добровольцев в Сочи волонтеры Национального центра обсудили проблему здоровья и безопасности детей.

«Хотел бы поблагодарить вас всех за ваши горячие сердца, и за то, что вы делаете для детей, для поиска детей, для помощи детям, а, значит, и для нашего с вами общего будущего. Я уверен, что через какое-то время Центр должен стать точкой сборки и координации всех вовлеченных в помощь детям и поиска детей», — убежден член правления Лиги безопасного интернета Денис Давыдов.

Для решения вопроса безопасности детей были разработаны несколько проектов: «Область здоровья», «Месяц безопасного интернета», «Мир вокруг». Также в 2019 году волонтеры Национального центра провели уроки безопасного интернета для юнармейцев. Кроме того, в школах, детских садах и лагерях прошли профилактические занятия, посвященные поведению детей в чрезвычайных ситуациях.

Одной из самых важных проблем признается вопрос гаждетов. По данным лаборатории Касперского, 85% детей не могут обходиться без смартфона или планшета. Национальный центр помощи в рамках пилотного проекта «Мир вокруг» предложил ввести в школах специальные ящики, куда дети будут сдавать мобильные телефоны перед началом занятий. Такой проект уже запускают в Москве и Московской области. Инициатива была горячо поддержана спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«У нас на следующий год уже сейчас реализовывается такой проект, который называется «Мир вокруг». Мы теперь на безвозмездной основе в школах будем устанавливать ящики для мобильных телефонов. Мы не только предложили, но мы говорим государству: «Ребята, мы готовы, мы хотим, мы показываем, это работает», — объясняет председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

В этом году запустили еще один важный проект: «Месяц безопасного интернета. Специалистами Национального центра разработано пособие для разных возрастов, а также методические рекомендации для учителей.

«Мы очень гордимся нашими учебниками, которые мы разработали и, более того, внедрили в месяц безопасного интернета. Сейчас это проходит в Московской области, пользуется большой популярностью», — отмечает Елена Мильская.

Также в 2019 году волонтеры Национального центра провели для юнармейцев уроки безопасного интернета в Рязанской, Новгородской, Московской областях и Чеченской республике. Кроме того, в школах, детских садах и лагерях прошло 4124 профилактических занятия, посвященных поведению детей в чрезвычайных ситуациях.

«Забираем детей с улиц, собираем у себя. Мы аккумулируем все, что они хотят услышать, даем им это. И когда они ложатся спать, они вспоминают о том, что они сделали сегодня, и мечтают о том, чтобы завтра продолжить двигаться в этом же направлении, и прийти к нам в дом юнармейцев», — рассказывает начальник главного штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Роман Романенко.

В первый день работы форума руководители поисково-спасательных отрядов провели мастер-классы на стенде Национального центра. Они рассказали о правилах поиска пропавших детей и основах оказания первой помощи. Волонтерам на манекенах показали, как проводить непрямой массаж сердца и делать искусственное дыхание. Почетным гостем стал первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко.

Фонд «Цифровая долина» подготовил для Национального центра пилотный проект мессенджера «Серафим». Он позволит волонтерам оперативно получать данные геолокации, загружать топографические карты и обмениваться данными.

«Сервис поиска пропавших детей, а именно, программное решение в мессенджере, через который можно коммуницировать с ситуационным центром, включаться в поиск пропавших детей, и на базе Центра помощи пропавших детей координировать деятельность по проведению поисковых мероприятий», — пояснил председатель совета фонда «Цифровая долина Сочи» Антон Немкин.

Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям был создан в 2014 году. Организация сразу активно приступила к реализации крупных российских проектов. Ее отделения открыты уже в 28 регионах страны, на очереди Псковская область и Республика Тыва.

Также Национальный центр наградил почетными грамотами добровольцев собственных подразделений за активный вклад в развитие волонтерских проектов по оказанию помощи детям. Помимо этого, региональные подразделения получили сертификаты на приобретение транспортных средств и оборудования для проведения поисковых операций.