ЦБ выявил факт валютных манипуляций со стороны трейдера ВЭБ

Москва, 5 декабря. Центральный банк России выявил факт манипуляций на валютном рынке со стороны трейдера Николая Бычкова, который действовал от лица ВЭБ. Сомнительные операции проводились с 13 апреля по 13 июня 2018 года.

В ЦБ указывают на то, что Бычков «систематически совершал на анонимных биржевых торгах сделки» с Fengda Trading Ltd по покупке или продаже иностранной валюты. Через некоторое время Бычков выставлял от имени ВЭБ одну или несколько заявок, мгновенное закрытие которых обеспечивало прибыль Fengda Trading Ltd.

Всего в указанный период было совершено более 50 серий подобных сделок, благодаря чему иностранная компания заработала свыше 49 млн рублей. Все сделки проходили по одной и той же схеме, а единственным контрагентом в них была Fengda Trading Ltd. Центробанк уже направил материалы в правоохранительные органы. Как сообщает «Газета.ру», после обнаружения манипуляция с валютными инструментами Бычков был уволен.

Напомним, что в конце ноября Центробанк РФ отозвал лицензию у «Осколбанка», зарегистрированного в Белгородской области. Банк России лишил финансово-кредитную организацию лицензии за незаконные действия в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Кроме того, банк нарушал законодательство в области банковской деятельности и не придерживался нормативных актов Центробанка.