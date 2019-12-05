Врачи дали прогноз о выздоровлении гимнастки, пострадавшей на соревнованиях в Риге

Москва, 5 декабря. Российская гимнастка Евгения Асонова, которая упала с 8-метровой высоты на соревнованиях в Латвии, рассказала о своем состоянии. Сейчас девушка проходит реабилитацию в Москве.

Инцидент произшел 24 ноября на International Air Athletics Championship в Риге. По словам пострадавшей, трос оборвался, когда она отработала всю программу, остался последний элемент.

После падения гимнастка почувствовала острую боль в спине и сразу поняла, что позвоночник сломан. В Латвии Евгении сделали экстренную операцию, но сейчас она не может самостоятельно ходить и сидеть.

«Мне поставили две пластины и закрепили восьмью винтами. Один позвонок полностью разлетелся и там стоит только часть позвонка», — рассказала спортсменка, ее слова передает «Пятый канал».

Россиянка надеется, что организаторы оплатят лечение и реабилитацию, поскольку это стоит очень дорого. Пока врачи не делают точных прогнозов, сколько времени понадобится на восстановление. Медики в Риге ей сказали, что это может занять не менее года.

Но спортсменка решительно настроена и не теряет силы духа. По словам врачей, в первые три месяцы будет виден какой-то прогресс.

Ранее сообщалось, что в Московской области каскадер сорвался с 4-метровой высоты. Иностранный артист катался на мотоцикле в металлической клетке.