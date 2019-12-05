Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 5 декабря.

Тарифный коридор ОСАГО может быть расширен на 30%, что сильно повлияет на цену обязательного страхования. «Известия» предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО.

Евгений Чичваркин не просто участвовал в разворовывании России. Для него либерализм 1990-х годов был идеальной картиной мира. Бейсбольная бита для вора. Как Чичваркин Россию раздел.

В Совфеде заявили, что задержание СБУ единоросса из Севастополя было его «личной ошибкой». В Совфеде отреагировали на задержание на Украине политика из Крыма.

Под завалами обрушившегося трехэтажного дома на польском курорте Щирк могут находиться восемь человек. Под завалами рухнувшего в Польше дома ищут восемь человек.

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила о взрывах, которые прогремели на позициях ВСУ в Донбассе. Четверо украинских военных погибли при взрыве в Донбассе.

Иван Ургант ответил на слова Дмитрия Певцова, назвавшего Владимира Познера «предателем Родины». Ургант отреагировал на слова Певцова о предательстве Познера.

Принятие закона о рынке земли делает вступление Украины в НАТО практически неизбежным, полагает депутат Рады Михаил Добкин. Депутат Верховной рады рассказал, когда Украина войдет в НАТО.

Замглавы Пентагона Джон Руд заявил, что прямой диалог министров обороны РФ и США важен и будет продолжен. Пентагон заявил о важности сохранения диалога с Россией.

Два снайпера группы «А» ЦСО СБУ погибли в Донбассе во время диверсионной операции против ДНР. Гибель в Донбассе снайперов экстра-класса СБУ вскрыла недоговороспособность Киева.

Только около трети американцев согласны, чтобы Соединенные Штаты по-прежнему платили наибольшую долю в бюджет НАТО. Американцы не хотят видеть США главным спонсором НАТО.нато