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Помощник Зеленского рассказал о плане отгородить Донбасс стеной

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Помощник Зеленского рассказал о плане Зеленского отгородить Донбасс стеной

Киев, 5 декабря. «План Б» президента Украины Владимира Зеленского на случай отсутствия прогресса на саммите «нормандской четверки» заключается в том, чтобы отгородить Донбасс стеной. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Украина сделает все от нас зависящее для того, чтобы добиться прекращения войны и наступления мира дипломатическим путем. Но у нас есть план Б», ― заявил Ермак, выступая в Лондоне.

По словам Ермака, если Киев не увидит прогресса по урегулированию гражданской войны на Украине в рамках встречи лидеров стран «нормандского формата» в Париже 9 декабря, то Зеленский намерен «не в фигуральном плане строить стену и жить дальше».

Напомним, саммит «нормандской четверки», в которую входят представители России, Украины, Франции и Германии, состоится в Париже в понедельник, 9 декабря. Он будет посвящен вопросу урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, где с 2014 года продолжается гражданская война.

Ранее глава МИД РФ выразил мнение, что встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в столице Франции не будет формальной, и этот контакт позволит понять, как украинский лидер видит выполнение Минских соглашений.

Как сообщил «Ридус», команда Зеленского утвердила пять сценариев реинтеграции народных республик Донбасса в рамках подготовки к предстоящему саммиту в «нормандском формате».

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