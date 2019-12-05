В ДНР ответили Киеву на угрозу отгородиться от Донбасса стеной

В Киеве нет единой позиции по Донбассу, что говорит о внутриполитических противоречиях; одни предлагают отгородиться стеной от региона, другие обещают частично выполнить Минские соглашения. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Стена между Украиной и Донбассом

Украина может отгородиться стеной от Донецкой и Луганской народных республик, если Россия «не согласится на прекращение огня» и обмен заключенными на саммите в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря в Париже. Такое заявление сделал советник президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, если Россия не захочет договариваться с украинскими властями, то Киев построит стену, и «жизнь будет продолжаться». «К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта», — добавил Ермак.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которой объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. Российская Федерация не является участником вооруженного конфликта на территории Украины. Россия оказывает лишь гуманитарную помощь жителям Донбасса. По данным ООН, жертвами гражданской войны стали почти 13 тысяч человек.

Внутренние противоречия

Александр Матюшин назвал заявление Андрея Ермака сотрясанием воздуха в преддверии очередного саммита «нормандской четверки», которого так добивается президент Украины Владимир Зеленский. В противовес заявлению Ермака Варяг вспомнил недавнее заявление главы министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который обозначил позицию Украины в вопросах урегулирования гражданской войны в Донбассе.

«Он обозначил «красные линии», за которые Украина не собирается выходить. Они свидетельствуют о неготовности выполнения Украиной Минских соглашений. Единственный пункт, который они готовы выполнять — принятие под свой контроль границы Новороссии и России. Но они забывают, что это последний пункт в Минских договоренностях», — пояснил Александр Матюшин.

По его мнению, позиции помощника президента Украины и главы украинского МИД расходятся. Это серьезный фактор, который сигнализирует о внутренних противоречиях в украинской власти.

«Владимиру Зеленскому, если он все-таки президент Украины, следует разобраться, кто именно выставляет его «клоуном», не определившимся в международных отношениях. Ведь, как сказал один из апологетов украинского национализма Дмитрий Корчинский, «для того, чтобы определиться в международных отношениях, следует определиться в понятиях». А Владимир Зеленский, видимо, пока не может определиться ни в том, ни в другом», — заключил Александр Матюшин.

26 октября Владимир Зеленский посетил позиции добровольцев в населенном пункте Золотое Луганской области, где побеседовал с обороняющими так называемый последний блокпост. Также украинский лидер встретился там с вооруженными националистами. Разговор с ними прошел на повышенных тонах. Президент Украины потребовал от бойцов не мешать разведению войск.