Методички для Ирана: эксклюзивные подробности об иностранном вмешательстве в протесты

15 ноября иранские власти существенно повысили цены на бензин, пообещав, что сэкономленные деньги будут потрачены на поддержку малоимущих. Таким образом, стоимость бензина повысилась с 10 до 30 тысяч риалов за литр.

Как и в прошлом году, протестная волна накрыла более 100 городов по всей стране. Где-то демонстрации проходили относительно мирно, а где-то разразились настоящие побоища.

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) нашел следы иностранного вмешательства в беспорядки.

Все готовилось заранее

Мы встретились с М. в крошечной кафешке на окраине Тегерана. Максимально неприметное местечко, спрятавшееся от посторонних глаз во внутреннем дворике между двумя малоэтажными жилыми домами. В таких местах в основном обслуживают тех, кто живет по соседству, так как только они об этих едальнях и знают. Изредка тут можно встретить заблудившегося прохожего или какого-нибудь не вполне трезвого тегеранца. В общем, идеальное место для откровенной беседы о политике.

— Месяц назад (незадолго до начала демонстраций. — Прим. ФАН) мы зафиксировали аномальное количество поступающих в страну звонков из-за рубежа. В основном звонили из Малайзии, Албании, Бельгии, Украины, Африки (Танзания, ЮАР, Тунис), Чили, Грузии и Исландии, — рассказывает коллега. — Разговоры велись на иностранных языках. Это были своего рода социальные опросы. У иранцев спрашивали об уровне жизни, интересовались обстановкой в стране, их личными проблемами.

Затем, как только начались протесты, во многих странах мира одновременно прошли массовые пикеты возле иранских посольств. Лозунги все те же — «смерть тирану», «свободу Ирану» и так далее.

— А кто все эти люди?

— Ой, кого там только нет. И идеологические противники Ирана, и просто неравнодушные, верящие всему, что показывают по телевизору.

Есть и провокаторы. Например, члены движения «За возвращение принца» (наследника свергнутого в 1979 году шаха. — Прим. ФАН). Очень активные ребята. Поддерживаются как шахским отпрыском Резой Пехлеви (владелец ряда медиаресурсов, вокруг которого сплотились состоятельные иранцы в эмиграции. — Прим. ФАН), так и крупными западными СМИ.

Надо признать, они куда профессиональнее нас работают в социальных сетях. И к ним прислушиваются... даже наши.

— Наши?

— Ну, иранцы в смысле. Основная цель организаторов этого беспредела — университеты. Студенты вообще играют важную роль в таких процессах. Вспомнить тот же 79-й год. Ведь именно студенты стали движущей силой революции. Они захватили американское посольство в Тегеране (сегодня здание дипведомства превратили в антиамериканский музей, прозванный в народе «Шпионским логовом». — Прим. ФАН).

А теперь молодых людей пытаются использовать против наших духовных лидеров.

Враги революция

За 40 лет — именно столько Иран находится в мировой изоляции — «шатателей режима» скопилось немало как внутри страны, так и снаружи. А с приходом к власти в США Дональда Трампа, их услуги стали как никогда востребованы. Особо выделяются два персонажа.

Амир Аббас Фахровар — лидер «Конфедерации иранских студентов» (Confederation of Iranian Students (CIS) — давно ведет борьбу с официальным Тегераном. У его организации несколько штаб-квартир в Европе и Северной Америке. CIS объединяет тысячи оппозиционно настроенных иранцев по всему миру. А сам Фахровар получил политическое убежище в США в 2006 году. С тех пор он неоднократно посещал Израиль, встречался с американскими чиновниками и делал громкие заявления в СМИ. Однажды договорился до того, что косвенно призвал США ударить по собственной родине.

«Если Запад начнет военную операцию против Ирана, то элита страны сбежит. Люди выйдут на улицы. Чиновники сразу же сбреют свои бороды и присоединятся к светскому населению», — рассказывал оппозиционер израильскому агентству Ynet еще в 2007 году.

Через два года после этого он организует иранские погромы (во время протестов против результатов президентских выборов, на которых победил Махмуд Ахмадинежад). А сегодня следы членов его организации обнаруживают на пепелищах иранских банков и автозаправок.

Другой влиятельный оппозиционер — Али Реза Резазаде — более 20 лет проживает на Украине. Активист возглавляет Национальный иранский конгресс (NIC) — очередная оппозиционная структура, признанная конгрессом Соединенных Штатов.

В отличие от своего друга Фахровара, Резазаде нечасто появляется на публике, редко фотографируется и дает интервью. Тем не менее, украинские СМИ называют его одним из самых влиятельных людей в стране. Благодаря своему статусу и связям Резазаде постоянно приглашает в Киев влиятельных зарубежных политиков и налаживает связи Украины с Соединенными Штатами.

А вот так в 2017 году Резазаде прокомментировал очередные антироссийские санкции США:

«Против коварного врага все способы хороши. Одни санкции, конечно, не остановят агрессии России. Мы действуем сообща — на фронте украинские воины, внутри страны — спецслужбы, извне — наши международные партнеры, а внутри России — настоящие честные люди, простые русские, которые не хотят войны».

«Мы такого не ожидали»

— В этот раз правоохранительные органы изъяли у демонстрантов рекордное количество холодного и огнестрельного оружия, — продолжает М.

Мы просидели в кафе до позднего вечера, изучая материалы закрытых групп в социальных сетях (в том числе приватных сообществ силовиков в Telegram).

— Мой брат работает в полиции, — М. кивает на свой смартфон, — по его словам, такого не ожидал никто. Откуда столько оружия? У нас в стране с этим очень строго. Даже у полицейских при себе, как правило, нет ничего, кроме дубинок. Провокаторы явно знали об этом, поэтому основные жертвы были в тех районах, где полицейских мало, либо они плохо вооружены.

А потом в оппозиционных пабликах появляется 30-секундное видео, где человек в форме открывает огонь по протестующему. Под роликом подпись: «Помогите, псы режима нас расстреливают». А то, что этот «революционер» с ножом в руках напал на стража правопорядка, никого не смущает? И таких примеров десятки, если не сотни.

Психологическая война

Я много раз писал о том, что народные протесты в Иране быстро политизируются и перерастают в массовые беспорядки с целью свержения правящего режима. Основной упор делается на СМИ и соцсети (особенно на Telegram). Под события в Иране традиционно был создан набор хэштегов. Например, #Internet_for_Iran или #Iran_protest.

Такие каналы, как BBC Persian или Iran International (новый ресурс вещает из Великобритании и спонсируется из Саудовской Аравии) регулярно оказывают на зрителей психологическое давление, сравнивая Исламскую республику с Третьим рейхом, а иранского лидера — с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи, Хосни Мубараком и Башаром Асадом. Всех, кроме последнего, как известно, свергли в результате кровавых бунтов. Так что посыл понятен даже тем, кто несильно разбирается в политике.

Но это лишь часть работы, направленная, скорее, на западного потребителя. Куда интереснее контент, рассчитанный на иранцев. Тут все гораздо тоньше и глубже.

Методички

— Вот посмотри, — М. протягивает мне телефон. На экране старый добрый сжатый кулак — символ цветных революций — на красном фоне. — Я переведу. Это инструкция для уличных бойцов. Памятку распространяют не только в интернете, но и на улицах:

Не забывайте надеть маску и очки, чтобы обезопасить себя от химических газов.

Надевайте удобную обувь (кроссовки), чтобы ничто не мешало вам убежать.

Надевайте удобную одежду, которая закрывает все участки тела.

Используйте орудия, которые сложно вывести из строя.

Имейте при себе платки, которыми можно накрыть голову и лицо. По возможности протрите их уксусом или лимонным соком, чтобы предотвратить попадание перечного газа в легкие.

Другие методички подробно описывают правила поведения во время массовых беспорядков:

Заранее составьте план действий. Подготовьте пищу, средства первой помощи, питье.

Как почувствуете, что ситуация накаляется, сообщите об этом своим друзьям, и работайте сообща.

Действуйте спокойно. Не паникуйте и помогайте тем, кто потерял психологическое равновесие.

Снимайте видео и фотографируйте действия полицейских.

Памятка: «Что нужно брать с собой на улицу»:

воду;

влажные салфетки;

средства первой помощи;

прокладки;

сухофрукты;

маски;

ручки;

номера людей, которым доверяете, с которыми можно связаться при необходимости;

деньги.

А вот инструкция от сотрудников BBC Persian:

Вы должны отправлять снимки в хорошем качестве.

Держите смартфон горизонтально.

Помогите нашим корреспондентам узнать, где это снято и во сколько.

Если снимаете видео, обязательно снимите название улицы (табличку).

Если не хотите наговаривать голосом, напишите на бумажке место и время.

Берегите себя. Не стоит рисковать ради фото или видео.

Расскажите о ситуации в вашем городе.

Кроме того, в режиме онлайн лидеры протеста раздают советы: «Собирайтесь в небольшие группы по 5-6 человек, начинайте и заканчивайте вовремя, не останавливайтесь, даже если власти передумают повышать цены на топливо. Протесты должны продолжаться каждый день».

Ничего не напоминает?

Кроме того

Как мне рассказали в городе Кум, среди зачинщиков беспорядков было немало иностранцев из соседних государств. По данным иранской разведки, несколько лет в приграничных с Ираном странах готовились диверсионные группы. Сначала вербовали одного, а затем он приводил друга. Своего рода террористическая пирамида.

Координировались диверсанты также в социальных сетях: Twitter, Instagram, Telegram, Facebook.

Вот, например, в одной из групп была опубликована карта с местоположением иранских ополченцев Басидж, которым было поручено бороться с погромщиками. В посте выложена подробная информация о количестве солдат, их оборудовании, технике, мотоциклах и так далее.

Это к вопросу о том, почему власти отключили Интернет.