Дмитрий Медведев дал итоговую пресс-конференцию в 2019 году. События дня. ФАН-ТВ

Состоялась ежегодная пресс-конференция премьер-министра России Дмитрия Медведева с участием представителей российских телеканалов. Глава кабмина подвел итоги работы правительства в уходящем году и рассказал об основных задачах, стоящих перед кабинетом в будущем. В частности, Медведев подчеркнул, что инфляция в 2019-ом составила 3,8 %, и это самый низкий показатель за всю историю страны. Также правительство изменило подход к выплатам и адресной поддержке населения.

«Пособие, которое платится в связи с рождением ребенка, оно мизерное, оно никакого смысла не имеет. Пятьдесят рублей это что? Ничего абсолютно. И расчет нуждаемости он тоже был другим. Сейчас мы подняли вот эту цифру, связанную с расчетом нуждаемости на одного ребенка в регионе. Это сейчас два МРОТа. И привязали к этому новое пособие, которое уже будет не пятьдесят рублей, а десять тысяч рублей», — пояснил председатель правительства.

Был затронут закон о так называемом суверенном интернете. В очередной раз Дмитрий Медведев подчеркнул, что поправки направлены, в первую очередь, на безопасность, на случай если кто-то решит отключить нашу страну от всемирной паутины. Также главу кабмина спросили о его отношении к лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

«Самое главное, я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах. А иными словами, противостоять такому оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног наголову во взаимоотношениях с РФ», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Касаясь проблемы вывоза мусора и обращения с коммунальными расходами, премьер отметил, что принимать решение по каждому мусорному бачку — не задача правительства России, этим должны заниматься на местах. Отвечая на вопрос о здравоохранении, Медведев отметил важность инвестиций в первичное звено медицины. Для его модернизации потребуется 550 млрд в течение ближайших нескольких лет.

«Я почти каждый день в своих соцсетях получаю фотографии. Ну, как вот сюда можно ходить? Конечно, все это грустно. Поэтому нужны инвестиции в саму «первичку». Я к чему это все говорю? Нужно строить новые здания или проводить капитальный ремонт существующих. Потому что в сарае невозможно лечить людей! Невозможно! Туда же, конечно, нужно будет закупить еще дополнительное медицинское оборудование. Хотя, мы его и покупали в последние годы, но все равно до закупить. Вот это важнейшее направление», — убежден премьер.

Также глава кабмина отметил, что в новом КоАП может появиться ответственность за домашнее насилие. Медведев, заявил, о необходимости бороться с допингом, а также отстаивать интересы российских спортсменов. И отметил, Союзное государство России и Белоруссии — это большая ценность, а уровень интеграции стран очень высокий.

Добавим, что Дмитрий Медведев встретился с журналистами для итогового разговора уже 12-й год подряд.