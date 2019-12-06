Год какого животного наступит в 2020 году, как готовиться, что надеть и поставить на стол

Приближается Новый 2020 год, который будет високосным, а значит, согласно приметам, богатым на катаклизмы. Однако хозяйка наступающего года по китайскому гороскопу — животное умное, предусмотрительное и позитивное. Оно, без сомнения, поможет справиться со всеми неприятностями, которые может принести високосный год.

Итак, главные вопросы:

— год какого животного наступит в 2020 году; — как подготовиться к встрече; — какой наряд надеть и — что поставить на стол, чтобы високосный год принес только радость и позитив?

Ответы на эти животрепещущие вопросы — в материале Федерального агентства новостей.

Но сначала ответим на более практичный вопрос:

Сколько дней будем отдыхать в новогодние каникулы 2020 года

Новогодние каникулы — 2020 в России будут на два дня меньше, чем в прошлом году — с 1 по 8 января включительно. Два январских выходных, выпадающие на новогодние каникулы, переносятся на май (первые майские выходные в 2020 году продлятся с 1 по 5 мая включительно). Последний рабочий день 2019 года — вторник, 31 декабря, он будет на час короче.

А теперь к главному.

Год какого животного наступит в 2020 году

Новый 2020 год по китайскому (восточному) календарю пройдет под знаком Белой металлической крысы.

Когда Крыса вступит в свои права

Белая металлическая крыса сменит свою предшественницу — Желтую земляную свинью (или Кабана) — в ночь на 25 января. Однако встретить Крысу по всем правилам стоит заранее — прямо в новогоднюю ночь. Тогда Крыса будет к вам благосклонна и с радостью защитит от неприятностей, которые, как считается, приносит високосный год.

Подробнее о том, что может сулить високосный год, и как защититься от неприятностей, с ним связанных, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Что за знак Белая металлическая крыса

Белая металлическая крыса, которая сменит Свинью, знак необычный. Во-первых, она возглавляет китайский 12-летний зодиакальный цикл. Но, согласно легенде, пальму первенства Крыса получила не совсем честно. Да, она действительно первой добежала до Будды, который в награду назначил ее на первое место, но доехала-то она на спине Быка, а в последний момент спрыгнула и вырвалась вперед, сделав своего благодетеля лишь вторым (обо всех знаках китайского 12-летнего цикла читайте в материале ФАН).

Такая предприимчивость Крысы говорит о том, что она хитра, умна, умеет о себе позаботиться и выжить в любой самой трудной ситуации. Так что год Крысы обещает быть интересным, тут главное не расслабляться, не упускать свою выгоду и не терять головы.

Кроме того, стоит помнить, что Крыса, как ее представляет восточный календарь, животное элегантное, модное и продвинутое, в меру склонное к авантюрам. В то же время Крыса домовита, запаслива, ценит семейный уют, любит своих близких, но при этом гостеприимна и открыта всему новому.

Вот из этого и исходим: если при встрече Нового года мы учтем все особенности характера Крысы, 2020-й сулит нам много интересного и яркого. Что касается возможных катаклизмов и неприятностей, то, как говорят все приметы, предстоящие изменения будут только к лучшему.

Чего ждать от Нового 2020 года Крысы

Сидеть на печи и чего-то ждать не стоит: готовьтесь действовать, начинать новое, решать проблемы и вообще не зевать. Крыса благоволит активным, цепким, умеющим быстро принимать решения и не ноющим при жизненных трудностях.

Будьте готовы организовывать стартапы, искать новую интересную работу, путешествовать, создавать или увеличивать семьи, находить новых друзей и вообще принимать нестандартные смелые решения. А Крыса вам в этом поможет.

Кстати, стихия Крысы — металл (как вы помните, символ 2020 года — Крыса не просто белая, но еще и металлическая). Так вот, металл создаст вам отличный щит, который поможет защититься от сложностей, которые может принести високосный год.

Как подготовиться к встрече Нового 2020 года Белой металлической крысы

Крыса любит и ценит домашний уют, ее принцип — порядок не только в доме, но и в делах. Поэтому в преддверии Нового года нужно избавиться от хлама, как домашнего, так и в деловой сфере. Выбросите ненужные пустые баночки, полиэтиленовые мешочки и пустые коробочки: как ни запаслива Крыса, захламленность она на дух не переносит.

Это же касается и нематериальной «приборки»: заплатите долги, постарайтесь закрыть сто раз откладываемые дедлайны, ответить на неотвеченные письма в электронной почте и так далее. Особенно важно не тащить в Новый год денежные долги и до его наступления выполнить все свои финансовые обязательства. Это относится к своевременной оплате услуг ЖКХ, кредитов и ипотеки.

А вот в серьезные новые траты перед самым Новым годом постарайтесь не влезать. Дотяните до конца января. Покупку огромного телевизора или нового жилья лучше отложить до того времени, когда Белая металлическая крыса окончательно вступит в свои права (по китайскому календарю, напомним, это произойдет 25 января), а заодно утихнет ценовая лихорадка, вызванная предновогодним ажиотажем.

Как встречать Новый год Крысы

Крыса — существо запасливое, поэтому все продумайте заранее по схеме: кто, что, где, когда, как. Кто будет отмечать с вами, где вы намерены провести праздник, когда начинать готовиться и как провести новогоднюю ночь. Распланировав все как следует, в зависимости от места встречи, начинайте готовиться.

Если новогодняя вечеринка намечается дома, часть непортящихся продуктов можно купить заранее. Тут главное не перестараться. Если вы не рветесь все предновогодние дни провести у плиты, а планируете воспользоваться услугами тех, кто готов сделать это за вас, проявите разумную предусмотрительность. Где именно будете заказывать угощение, решите заранее и зарезервируйте за собой все необходимое (помните, желающих будет много). Но покупать угощение лучше в последний момент, чтобы все было свежее (лучше всего 31 декабря) — начинать Новый год с отравления несвежим салатом — не советуем.

Постарайтесь не заказывать больше того, что вы, ваша семья и ваши гости съедят: Крыса прагматична, она не любит сорить деньгами и выбрасывать продукты.

Что поставить на стол в Новый год Крысы

Тут полная свобода — Крыса существо всеядное и с отличным аппетитом: любит и мясо, и рыбу, и фрукты, и выпечку, и орехи. Уделите внимание хорошим сырам (Крыса это обязательно оценит), мясным деликатесам, а также овощным и фруктовым салатам.

Если вы соблюдаете посты, помните: новогодняя ночь приходится на время Рождественского поста. Если это обстоятельство для вас важно, уделите особое внимание салатам, фруктам, овощам, орехам и сухофруктам, а также постной выпечке.

Сама новогодняя ночь приходится на строгое время поста, когда по монастырскому уставу не разрешены не только мясное и молочное, но также ни рыба, ни вино. Но, если вы за праздничным столом попробуете рыбное блюдо и немного отопьете из бокала, думаем, ничего страшного не произойдет. А вот от мясного постящимся стоит воздержаться даже в новогоднюю ночь, и уж тем более не стоит уподобляться народным представлениям о хозяйке уходящего года (напомним, это Свинья) и злоупотреблять горячительным.

Еще один совет: как ни запаслива Крыса, оставшиеся после встречи Нового года салаты выбросите не позднее вечера 1 января, и то, если они были в холодильнике, а не кисли на столе. Повторим, начинать Новый год с отравления — не наш путь.

Как украсить дом к году Крысы

Для встречи Нового года желательно сразу заявить «крысиную» тему: советуем использовать декор белого, серебристого и золотистого цветов, приветствуются металлические украшения и подсвечники из металла (о пожарной безопасности, естественно, не забываем).

Чтобы поприветствовать Крысу заранее, в новогоднюю ночь поставьте на стол украшение или свечку в виде этого животного.

Где встречать Новый 2020 год

Тут советуем прислушаться к своим желаниям. Крыса — зверек домовитый, поэтому праздник, организованный в семейном кругу с друзьями, без сомнения, придется ей по вкусу.

Но также не забудем, что Крыса предприимчива, ценит элегантность, умеет заводить нужные знакомства. Ради этого в новогоднюю ночь можно смело организовать себе выход в свет. Крыса обязательно оценит, если вы прямо в новогоднюю ночь заведете парочку полезных контактов. Но помните, для этого праздновать лучше без излишних возлияний, а то ненароком можете смазать выгодное впечатление о себе. Так что с алкоголем поосторожнее, но на новогодний вечер в шумной компании, в ресторане, в клубе, вообще среди людей Крыса вас заранее благословляет.

И да, не пренебрегайте предновогодними корпоративами, которые организуют на службе: помните — Крыса не любит бук и зануд.

В наряде какого цвета встречать 2020 год Крысы

Тут полная свобода выбора, полет фантазии и вкуса. Предпочтительные цвета, естественно, белый (а также его антипод — черный), серебристый и золотой. Но можно смело экспериментировать и с другими цветами, за исключением, пожалуй, ярко-синего и его оттенков (к темно-синим классическим мужским костюмам это не относится): считается, что Крыса боится воды, да и кому захочется, чтобы про него говорили «мокрый как мышь».

Ну и принтов с представителями семейства кошачьих, а также змей лучше избегать: Крысе вряд ли понравятся изображения ее природных врагов.

В тренде струящиеся мерцающие ткани, металлические вставки, необычные силуэты, яркие аксессуары, вообще любые нестандартные решения. Главное, чтобы наряд не сковывал движения и не мешал танцевать всю ночь. Все подробности о нарядах на новогоднюю ночь в материале Федерального агентства новостей.

Так что пришпорьте свою фантазию, распланируйте все заранее, и Новый 2020 год Крысы принесет вам удачу и много радости.