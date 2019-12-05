Путин поддержал предложение создать единую базу пациентов, личность которых неизвестна

Сочи, 5 декабря. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единой информационной базы пациентов, чья личность не установлена. С таким предложением выступил глава добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев во время встречи лидеров волонтерского движения с главой государства в Сочи.

Он рассказал, что работу волонтеров осложняют ситуации, при которых пропавший человек уже находится в больнице, однако его поиски продолжаются, так как врачи не могут установить личность пациента. Например, человек попал в медучреждение без документов или не может сказать, как его зовут. Такое происходит, когда речь идет о пожилых людях с деменцией, маленьких детях или пациентах, переживших несчастный случай.

«Очень нужна всероссийская база неизвестных пациентов, к которой подключены все больницы, все отделы полиции», — сказал Григорий Сергеев, передает РИА Новости.

Он добавил, что к базе данных можно было бы подключить и волонтеров.

Владимир Путин поддержал это предложение.

«Хорошее предложение, правильная идея. Обязательно поручение дам соответствующее профильным ведомствам отработать», — сказал президент РФ.

Ранее глава государства отметил, что общение с волонтерами делает любого человека добрее и лучше. Как напоминает «ФедералПресс», в Сочи проходит Международный форум добровольцев. В этом году масштабное мероприятие собрало почти семь тысяч волонтеров из 80 государств.