Кержаков и Герелло поддержали возвращение пива на стадионы России

Санкт-Петербург, 5 декабря. Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков считает, что возвращение пива на стадионы в России имеет смысл.

Комитет Госдумы по физической культуре рекомендовал снять запрет на продажу алкоголя в первом чтении. Кержаков поддержал профильный комитет и напомнил, что пиво продается на стадионах в Европе.

«Если брать футбол, во время прошедшего чемпионата мира никаких ограничений на продажу пива не было. И эксцессов на стадионах тоже», — отметил футболист, его слова приводит «Петербургский дневник».

Кержаков уверен, что клубы нуждаются в материальной поддержке. Если продажа пива в пластиковой таре улучшит финансовое состояние лиги, то это только плюс.

Такого же мнения придерживается оперный певец Василий Герелло. Болельщик петербургского клуба предложил оборудовать специальные места для тех, кто будет смотреть матч с пивом.

Однако депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал инициативу думского комитета. Он высказался против пива на стадионах, поскольку это противоречит принципам здорового образа жизни.