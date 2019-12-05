Путин в два раза увеличил размер гранта на поддержку конкурса «Доброволец России»

Сочи, 5 декабря. Президент России Владимир Путин объявил об увеличении размера гранта на поддержку конкурса «Добровольцы России». Об этом глава государства сообщил в ходе Международного форума добровольцев в Сочи.

«Конечно, волонтеры работают бескорыстно, но все-таки в праздничный день у нас принято дарить подарки. Хочу проинформировать вас о том, что принято решение удвоить грант на поддержку конкурса «Доброволец России», — сказал президент.

Глава государства также напомнил, что первый Международный форум добровольцев состоялся в 2014 году и послужил мощным толчком для развития волонтерского движения и добровольчества в России.

«А сейчас волонтеров в нашей стране более 15 миллионов человек — это огромная армия», — подчеркнул Пуитн.

Первый Международный форум добровольцев состоялся в Сочи в период проведения Олимпиады-2014. Кроме того, в 2014 году были созданы Ассоциация волонтерских центров и организация «Волонтеры Победы. В 2019 году на всероссийском конкурсе «Доброволец России» было представлено более 28 тысяч проектов, в реализации которых участвуют более 560 тысяч человек. Грантовый фонд конкурса составил 45 миллионов рублей, передает НСН.