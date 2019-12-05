Москва, 5 декабря. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, заявившее о выступлении россиян на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара, не имеет реальных улик против России. Соратники главаря террористического ПНС Ливии Файеза Сарраджа заявляли, что якобы могут предоставить документы, свидетельствующие о присутствии в стране ЧВК «Вагнер», однако на самом деле конкретных доказательств они не показали, заявил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин.

В ранее опубликованных «доказательствах» ПНС Ливии были только документы, якобы обнаруженные в сумке на позициях, отбитых у Хафтара. Такие улики неубедительны и ничего не доказывают, считает Рожин.

«Там были какие-то фотографии, телефоны, документы якобы российского происхождения, но не было указаний на то, чья это сумка, чьи это материалы. <..> Плюс ко всему, и раньше до этого были различные вбросы о действиях российских ЧВК в Ливии. Никаких доказательств ПНС так и не предоставило», — заметил собеседник Nation News.

Террористическое ПНС Ливии распространяло фейки о сбитых якобы «русскими ЧВК» американском и итальянском беспилотников. Как указывает военный эксперт, в качестве «улик» соратники Сарраджа предоставили только снимки тех «Панцирей», которые Россия ранее предоставляла для совершенно другого государства — Арабских Эмиратов.

Рожин отметил, что США не принимают официального участия в ливийских событиях, однако их «выбор» в сложившейся в Ливии ситуации очевиден — они находятся на стороне главаря ПНС Ливии, преступника Файеза Сарраджа.

«Учитывая зависимость ПНС Ливии от США, неудивительно, что они выступают в схожем ключе, поддерживая американские заявления. Но ПНС не предоставило никаких реальных улик», — заключил эксперт.

Напомним, в настоящее время северо-запад Ливии и ее столица контролируются террористами, которые объединились в так называемое Правительство национального согласия (ПНС), де-факто состоящее из нескольких десятков вооруженных группировок, связанных с запрещенными в РФ террористическими организациями ИГИЛ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. Возглавляет ПНС Ливии Файез Саррадж.

Бандиты ПНС ответственны за жестокие преступления — массовые расправы, работорговлю, контрабанду и пытки. Причем все группировки этой искусственной структуры фигурируют в докладах Совбеза ООН.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара в 2014 году начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, незаконно захвативших ливийские земли. Весной текущего года ЛНА перешла к новому этапу операции — освобождению ливийской столицы Триполи и северо-запада страны от бандформирований ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.