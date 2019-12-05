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Два взрыва прогремели в сирийском Рас-аль-Айне, есть жертвы

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Два взрыва прогремели в сирийском Рас-аль-Айне, есть жертвы

Дамаск, 5 декабря. Два взрыва прогремели в четверг в сирийском городе Рас-аль-Айн на севере республики, об этом сообщило агентство SANA.

По данным агентства, боевики курдских террористических формирований заложили два взрывных устройства в автомобили. По предварительной информации, в результате теракта погибли два человека, еще шесть получили ранения.

Накануне в Рас-аль-Айне произошел аналогичный теракт. В результате взрыва пострадали по меньшей мере шесть человек, еще двое погибли. Турецкие источники в социальных сетях связывают взрыв в Рас аль-Айне с деятельностью курдских террористов, связанных с «Рабочей партией Курдистана».

Напомним, за последнее время на севере Сирии произошел целый ряд терактов, направленных против бойцов протурецких формирований и турецких военных. В воскресенье стало известно о теракте в городе Телль-Халаф на севере Хасаки, который устроили курдские боевики. Жертвами взрыва стали десятки ополченцев протурецких формирований. Бомба была взорвана рядом с местной ветеринарной клиникой.

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