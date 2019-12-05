Если Зеленский и Путин в Париже не договорятся, Украине конец

Киевские аналитики дают прогнозы по поводу возможных итогов «нормандского саммита» в Париже с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции. Некоторые из них считают, что президент Владимир Зеленский «находится в ловушке», а сам саммит рискует закончиться провалом, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

«Нормандская четверка» соберется 9 декабря в Париже впервые после 2016-го. От этих переговоров ждут очень многого — прежде всего, установления окончательного и бесповоротного мира в Донбассе, прекращения любых обстрелов и начала обустройства мирной жизни на «линии разграничения».

Накануне источники в Верховной раде сообщили, что формат «нормандского саммита» будет нестандартным. Он начнется с двусторонней закрытой встречи президентов Зеленского и Владимира Путина, которая, по разным данным, продлится от одного часа до двух. И только после нее будет общая встреча лидеров Франции, ФРГ, Украины и России.

Однако главная интрига встречи разворачивается вовсе не в Париже. По словам политологов, к «нормандскому саммиту» Украина подошла в крайне сложной внутриполитической обстановке, которая по определению не способствует прорывным решениям по Донбассу. Так, в преддверии первого очного «свидания» президентов Путина и Зеленского в Париже украинская «партия войны» в лице экс-президента Петра Порошенко, лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука, а также примкнувшей к ним главы движения «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявила о «начале нового Майдана».

«Майдан», который координирует «Движение сопротивления капитуляции» (ДСК), должен стартовать 8 декабря, в воскресенье, — за день до саммита в Париже. «Порохоботы», националисты и «ветераны АТО», которые его организуют, сначала соберутся в 13.00 на площади Независимости в Киеве, а затем переместятся к офису президента на Банковую улицу. Они обещают «стоять до тех пор, пока саммит не закончится». В соцсетях организаторы акции объявили, что намерены обустроить капитальный «палаточный городок» под офисом президента.

Члены ДСК придумали для нового Майдана название — акция «Стража на Банковой». Они призвали «всех сознательных украинцев» оказать помощь и приносить в «палаточный городок» металлические бочки, дрова, термосы, стулья, пледы, котлы для приготовления пищи, обогреватели, буржуйки и даже биотуалеты. В общем, все в лучших традициях Евромайдана-2013. Правда, об автомобильных покрышках, с помощью которых «майданщики» едва не спалили половину Киева, речи пока не идет. Но не исключено, что при неблагоприятном для «партии войны» развитии событий появятся и они, и коктейли Молотова, и прочие атрибуты для штурма офиса президента.

По мнению украинских политологов, вполне возможно, что акции будут массовыми, но это не должно волновать власть. Гораздо важнее, что показали последние соцопросы: 75% граждан Украины твердо выступают за мир и компромисс в Донбассе. Поэтому для власти во главе с Зеленским было бы глупо ориентироваться на 15% граждан, выступающих за «войну до победного конца». Даже при условии, что голоса этих 15% звучат громче, чем всей остальной страны.

Эксперты обращают внимание, что президент Зеленский предпочитает делать вид, что учитывает мнение «партии войны». 4 декабря, чтобы задобрить радикалов, власти инициировали показательные обыски в офисе лидера «Оппоплатформы» Виктора Медведчука. И тем самым показали «антикапитулянтам», что президент «по-своему борется с пророссийскими силами». Хотя в конце ноября он же выпустил видео, в котором призвал «не верить политикам, говорящим о капитуляции».

Накануне саммита в Париже президент Украины озвучил несколько тем, которые намерен предъявить на встрече «нормандской четверки». Во-первых — это большой обмен пленными в формате «всех на всех». Во-вторых — «выведение всех войск и незаконных вооружений из Донбасса». В-третьих — Зеленский пообещал поднять на встрече вопрос местных выборов в ДНР и ЛНР.

«Для нас самое главное, чтобы это происходило по законодательству Украины, чтобы там были представлены все партии Украины, — уточнил Зеленский. — И не только наши, но и иностранные наблюдатели, чтобы был открытый, безопасный доступ журналистов».

Четвертым пунктом президент Украины назвал переход границы под контроль Киева.

«Мы поднимем вопрос по поводу формата и сроков передачи украинской границы под украинский контроль», — объявил он.

Впрочем, этот тезис прозвучал не как условие проведения выборов в Донбассе — ведь он напрямую нарушает порядок Минских соглашений, как и пункт «о выведении войск» — причем, не понятно, каких и откуда.

Политологи добавляют к этим пунктам еще один — особый статус Донбасса как необходимое условие для выборов. Зеленский не сможет не обсуждать этот вопрос в Париже — его в любом случае поднимет Путин. На Банковой об этом знают и, как считают эксперты, везут в Париж какое-то предложение по этой теме.

Россия же устами Владимира Путина и других спикеров уже потребовала держаться строго в русле «Минска-2». То есть, судя по заявлениям Зеленского, по ключевым вопросам — вроде выборов и особого статуса — в Париже договориться вряд ли удастся.

По мнению директора киевского Института политического анализа и международных исследований Сергея Толстова, «на саммите стороны прежде всего постараются обозначить свои позиции».

«Все зависит от того, сумела ли «команда Зе» провести качественные переговоры в Берлине. Ведь многое на саммите будет зависеть от позиций Франции и Германии, — считает аналитик. — Если Киев сумел привлечь на свою сторону чиновников из аппаратов президента Франции и канцлера ФРГ, то тогда может идти речь о конкретных сценариях урегулирования конфликта в Донбассе, конечной модели мирного урегулирования. Но Франция и Германия не будут давать четких гарантий по этому поводу. Если же по конечной модели установления мира согласия у сторон не будет, то саммит в Париже ничем не закончится».

Толстов также оценил вероятность обсуждения президентами Путиным и Зеленским вопроса разведения войск по всей линии фронта в Донбассе.

«Этот вопрос, безусловно, будет стоять на повестке дня в Париже. На мой взгляд, президент Путин понимает: пока стреляют в Донбассе, он может разговаривать с Зеленским на своих условиях. Если же обстрелы прекратятся, то и разговаривать будет не о чем, — замечает глава Института политического анализа и международных исследований. — Если Киев согласится последовательно выполнять пункты Минских соглашений, то временная разрядка может быть, но — до первых сильных обстрелов».

По мнению Толстова, «пока стрельба продолжается и гибнут люди, необходимость в переговорах сохраняется, и в Москве это прекрасно понимают».

«Не стоит забывать, что «формула Штайнмайера» подписана Украиной. Так что Киев не может требовать возвращения контроля над границей без учета этой формулы, — напомнил эксперт. — При этом Россия отдавать нам границу не собирается. Стоит учесть и явное нежелание руководства ЛНР и ДНР идти на какие-то уступки и одобрять план реинтеграции в «материковую» Украину. Тут позиции сторон остаются трудносовместимыми».

Говоря о том, согласятся ли стороны на обмен пленными по формуле «всех на всех», аналитик заметил, что эта формула пригодна тогда, когда военный конфликт уже находится на стадии завершения. Это значит, что больше обменивать никого не придется. Но на деле военный конфликт не закончен, а значит, время для такого обмена еще не пришло, уверен он.

«Что касается проведения местных выборов в Донбассе в 2020-м, то его порядок определяют три украинских закона — «Закон об особом статусе», «О выборах» и «Об амнистии». Пока эти законы не будут приняты Верховной радой, нельзя говорить о том, что этот процесс может сдвинуться, — указал Толстов. — Здесь ситуация особенно сложная. Если Киев предложит отменить тюремное наказание для лидеров ЛНР и ДНР, то тут можно было бы проверить реальную готовность «неконтролируемых территорий» войти в состав Украины. Но лидеры ЛНР и ДНР на деле не видят возможности вхождения в состав Украины. Они хотят, чтобы непризнанные республики были включены в состав России. Тупиковую ситуацию усугубляют и законы «О языке» и «Об образовании», принятые на Украине. В Донбассе явно не намерены повсеместно говорить по-украински и закрывать русскоязычные школы, которых там большинство».

Также аналитик замечает, что в Донецке и Луганске не хотят входить в состав Украины, так как руководители республик «понимают, что их посадят на основании украинских законов». Даже если на саммите Москва и Киев как-то договорятся о проведении выборов в Донбассе, но лидеры ЛДНР будут знать, что их потом арестуют, то никаких выборов не будет, предупредил эксперт.

Комментируя заявления Зеленского о том, что он якобы «разрабатывает стратегию возвращения Крыма», политолог заявил, что «эти заявления рассчитаны исключительно на украинскую аудиторию».

«Эти слова адресованы членам «партии войны», прежде всего — сторонникам экс-президента Порошенко, — подчеркивает глава Института политического анализа и международных исследований. — Реально на встрече в Париже [Владимир] Путин, [Ангела] Меркель и [Эммануэль] Макрон даже разговаривать на эту тему не будут. Если же Зеленский на саммите решится поднять тему возращения Крыма, то ему тут же скажут: «Это прямо противоречит Конституции РФ». Вот и весь разговор».

В целом, отмечает политолог, если Зеленский едет в Париж, чтобы подписать годичный контракт на продолжение транзита газа в Европу, то «здесь вполне возможно какое-то решение».

«Что касается Донбасса, то максимум, о котором могут договориться лидеры, — это разведение войск по всей линии разграничения и более жесткие обязательства по соблюдению перемирия, — считает Толстов. — Шансов на то, что Путин согласится отдать Украине контроль над границей, нет. Да, Зеленский будет изо всех сил «продавливать» вопрос о полном прекращении огня и обмене пленных по формуле «всех на всех». Но ключевой вопрос саммита — именно прекращение огня и установление твердого мира. Он принципиально важен для Зеленского, который до конца не понимает, как разрешить ситуацию, и, по сути, находится в ловушке».

Аналитик допускает и самый негативный вариант развития событий — если лидеры РФ и Украины вообще не достигнут на саммите каких-либо твердых договоренностей.