Ивлеева «пропала» с общего снимка после пресс-конференции с Медведевым

Москва, 5 декабря. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева оказалась единственной из 20 представителей телеканалов, чье лицо не попало на общий снимок с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Саму фотографию, сделанную после пресс-конференции, глава правительства разместил в микроблоге Twitter.

На снимке журналисты и Медведев дружно улыбнулись в объектив камеры, не смотрела туда только Ивлеева. Случайно или нет, но она повернула голову и скрыла лицо за коллегой.

Как напоминает РИА SM-News, в ходе передачи Ивлеева обратила внимание на закон, призванный защитить Рунет. Журналистка поинтересовалась, планируется ли в связи с его принятием закрытие YouTube, и спросила, что при таком исходе делать производителям контента, доход которых зависит от видеохостинга, передает НСН.

Медведев заверил, что площадка будет функционировать и дальше, поскольку закон вовсе не о запретах, а о том, чтобы защитить российское интернет-пространство и интересы страны.

Премьер-министра «пропажа» Ивлеевой с фото не смутила. Он опубликовал снимок в соцсетях и подвел краткий итог встречи со СМИ.

«Ответил на вопросы журналистов 20 телеканалов первого и второго мультиплекса. Спасибо за интересный разговор!» — написал он.

Ответил на вопросы журналистов 20 телеканалов первого и второго мультиплекса. Спасибо за интересный разговор!https://t.co/hUS8UEHfh6 pic.twitter.com/OThApfP4dH — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 5 декабря 2019 г.

Напомним, в четверг глава правительства в 12-й раз принял участие в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым». Он отвечал на разнообразные вопросы журналистов — как личные, так и касающиеся актуальных для страны тем — около двух часов. Премьер-министр РФ в прямом-эфире подвел итоги уходящего 2019 года и дал прогноз на следующий год.

Ивлеева наиболее известна как звезда Instagram, а также как ведущая телепередачи «Орел и решка». В трэвел-шоу она попала весной 2017 года.