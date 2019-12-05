Медведев доказал на телеконференции, что у России все будет хорошо

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев за два часа, с 12.00 по 14.00 5 декабря, ответил на вопросы представителей 20 российских телеканалов. В чем заключалась суть его ответов? В этом разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Не секрет, что именно правительство, которое с 2012 года неизменно возглавляет Дмитрий Анатольевич, сегодня служит для здания российской власти своего рода громоотводом, в который бьют молнии общественного недовольства. Пенсии, мусор, медицина, образование, выборы в местные органы законодательной власти — все эти и многие другие проблемы связываются прежде всего с деятельностью правительства, а значит — и с той фигурой, которая это правительство возглавляет.

Во время общения с журналистами Дмитрий Медведев не делал каких-то громких заявлений. Заданные ему вопросы представителей телеиндустрии, самой привилегированной и лояльной части отечественных масс-медиа, были предельно сглажены. Ну а общая атмосфера напоминала скорее неформальное собрание акционеров преуспевающей компании после выплаты дивидендов, когда все друг другом довольны и можно накоротке, по-светски пообщаться с топ-менеджером, буквально излучающим уверенность, спокойствие и оптимизм.

Прежде всего Медведев отметил рост российской экономики: на этот раз не отрицательный, а вполне положительный, в диапазоне 1,3–1,5% по итогам 2019 года, а также рекордно низкие показатели инфляции — 3,8%, и безработицы — 4,6–4,7%. Отметил он и профицитный бюджет в размере 1,8% ВВП.

После дополнительного вопроса Дмитрий Анатольевич сообщил, что скорее всего вырастут и средние располагаемые доходы населения — на 0,2%. Во всяком случае, не уменьшатся, как это было в течение нескольких предшествующих лет, при росте средней зарплаты на 7%.

Причина — рост цен (та самая рекордно низкая инфляция), к которой плюсуется рост обязательных платежей, включая выплату по ранее взятым кредитам. Но ведь люди брали эти кредиты по своей собственной воле, никто не заставлял их это делать, разве не так?

Впрочем, благосостояние людей — главный приоритет работы правительства, и самым уязвимым категориям населения, особенно многодетным семьям и лицам с ограниченной трудоспособностью, государство будет оказывать адресную помощь.

Да и перспективы, по словам Дмитрия Анатольевича, более чем светлые — особенно в связи с реализацией национальных проектов, которые по поручению президента находятся на особом контроле правительства.

Первый год ушел на «раскачку», по данным статьям пока освоен даже меньший процент средств, чем по бюджетным расходам в целом. Но зато деньги не выплачиваются стопроцентным авансом, неизвестно за что, ради «красивой» отчетности о полном освоении средств. Словом, все под контролем…

Стоит также добавить, что в 2020 году в реальный сектор российской экономики планируется, вопреки рекомендациям МВФ, направить около триллиона рублей — это примерно 16 млрд долл. — из Фонда национального благосостояния, в расчете: 20% средств ФНБ и 80% привлеченных инвестиций, в том числе иностранных.

«Надеюсь, будет польза», — сказал премьер-министр.

Так что достижение поставленного президентом Владимиром Путиным показателя экономического роста страны не ниже среднемирового, то есть на уровне 3%, — уже не за горами. Как и выход России к 2024 году на пятое место в списке крупнейших национальных экономик мира…

Иными словами, в исторической перспективе все у нас будет хорошо, но пока предстоит достаточно сложный период — прежде всего из-за антироссийских санкций со стороны США и их союзников. Но ведь если бы все не шло к лучшему, то и человечества же давно не было бы, отметил Медведев. Поэтому в любой ситуации не стоит терять оптимизма, все впереди!

Это философское рассуждение Дмитрия Медведева стало, можно сказать, квинтэссенцией и смысловой кульминацией всей его встречи с российскими тележурналистами. А эмоциональной — его ответы на вопросы 9-летней Анны, ведущей детского телеканала «Карусель», про ребусы и любимую книгу…

В целом можно сказать, что Дмитрий Анатольевич еще раз продемонстрировал стране и миру свое феноменальное искусство. Как говорил в свое время Фридрих Великий, «подданный не должен замечать, что его король ведет войну». Поясню, что я имею в виду.

Скажем, многие апологеты Советского Союза склонны восхищаться тем, как один «сталинский нарком», Лазарь Каганович, в военных условиях провел эвакуацию советской оборонной промышленности за Урал, а другой «сталинский нарком», Лаврентий Берия, в кратчайшие сроки успешно завершил ядерный проект и сделал все для столь же успешной реализации космического проекта.

При этом те же наблюдатели в упор не хотят видеть того, как в условиях мощнейшей гибридной агрессии против России со стороны коллективного Запада «путинский премьер» Дмитрий Медведев с его командой обеспечивают стране практически полное ощущение мирного времени. Главной проблемой в котором будет разве что создание искусственного суперинтеллекта, способного превзойти и упразднить «всех нас».