Париж, 5 декабря. Продолжающаяся в Париже забастовка принимает все более размытый политический характер. Акция, которая изначально затевалась для того, чтобы выразить протест против пенсионной реформы, получила неожиданное развитие, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Так, например, некоторые активисты начали выступать за свободу мигрантов, права которых, как полагают участники акции, ущемляют французские власти. На улицах Парижа появились листовки, на которых президент Франции Эммануэль Макрон пытается убрать в сторону группу просителей убежища, требуя, чтобы «шумные» и «пахнущие» мигранты вернулись домой.

Также к забастовке присоединились анархисты — группа одетых во все черное молодых людей с черным же флагом. Среди анархистов оказался украинец, который несет транспарант с надписью «Смерть всем, кто вредит свободе трудового народа» на украинском и французском языках. Мужчина является сторонником Махно и считает, что Украине не хватает анархии. Не остался в стороне и французский союз антифашистов, который является ярым противником Национального фронта Марин Ле Пен.

Некоторые граждане пришли выразить протест без привязки к какой-либо конкретной политической платформе.

Участники акции сожгли столб, бросив в огонь арендованный электроскутер, мешки с мусором и петарды. При этом манифестанты скандируют: «Гори, капитализм».

Ранее сообщалось, что во всеобщей забастовке приняли участие сотрудники авиакомпании Air France и пожарные. В четверг в столице Франции проходит забастовка, направленная против пенсионной реформы. В Париже закрыто большинство линий метро и автобусных маршрутов. В аэропортах Франции отменено 20% авиарейсов.

Новая реформа отменяет 42 специальных режима, которыми пользовались некоторые категории граждан (железнодорожники, юристы, сотрудники Парижской оперы и другие). Эти режимы позволяли выходить на пенсию раньше и при этом получать больше. Кроме того, продлено время выплаты пенсионных взносов.