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Икону Архангела Михаила для Главного храма ВС РФ освятили в Военной академии Генштаба 

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Икону Архангела Михаила для Главного храма ВС РФ освятили в Военной академии Генштаба 

В Военной академии Генштаба ВС РФ освятили икону Архангела Михаила для Главного храма Минобороны. Церемония прошла в день 187-й годовщины образования Военной академии Генерального штаба, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Академия считается главным высшим военно-учебным заведением страны и ведущим центром научных исследований в области обороны и обеспечения безопасности государства. В ее составе 13 кафедр, четыре факультета. Большое внимание уделяется развитию военной науки, отметил руководитель ВАГШ Владимир Зарудницкий.

За последние годы в состав академии введены Центр военно-стратегических исследований, Институт управления обороной государства, Военный институт истории. Идет работа над дальнейшим развитием военно-исторического комплекса.

Икону Архангела Михаила для Главного храма ВС РФ освятили в Военной академии Генштаба 

В российской православной символике разные святые призваны оберегать различные роды войск. Так, святой Архангел Михаил называется небесным покровителем Военной академии Генштаба ВС РФ. Икона с его изображением написана специально для Главного храма ВС РФ, который возводится в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. В годовщину образования ВАГШ икону освятил личный духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий. После изображение передадут храму.

Для Главного храма Вооруженных сил РФ иконописцы мастерской «Ковчег» пишут образы Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Георгия Победоносца, князя Владимира и княгини Ольги, Илии Муромского, князя Александра Невского и других покровителей русских воинов. 

Разным родам войск пишут не только «своих» святых, но и разные образы Богородиц. Так, для десантников появится образ «Благодатное небо», а для пехоты образ «Нерушимая стена» — по легендам, он не раз являлся на полях сражений советским воинам, видели его и немцы.

Икону Архангела Михаила для Главного храма ВС РФ освятили в Военной академии Генштаба 

Ранее ФАН рассказывало, как ярославские мастера пишут иконы для храма Минобороны.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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