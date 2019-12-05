Лавров заявил о желании НАТО доминировать в Европе и на Ближнем Востоке

Братислава, 5 декабря. Увеличение военных бюджетов стран НАТО свидетельствует о желании альянса доминировать на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Североатлантический альянс продолжает свое расширение, укрепляя свои восточные фланги у российских границ. При этом альянс намеренно нагнетает напряженность, обвиняя российскую сторону в «агрессивных действиях».

«И это все на фоне того, что на завершившемся в Лондоне саммите были приняты решения о рекордном дальнейшем наращивании военных бюджетов стран НАТО», — пояснил Лавров.

Он также добавил, что увеличение военных расходов стран НАТО свидетельствует о том, что альянса хочет доминировать не только в Европе, но и на Ближнем Востоке.

«НАТО хочет доминировать и в Евроатлантике, а если взять поведение НАТО и в других регионах мира, в частности на Ближнем Востоке, то и на Ближнем Востоке тоже», — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что у России есть достойный ответ на любые угрозы со стороны НАТО. При этом Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений, так как способна обеспечить свою безопасность.

С 3 по 4 декабря в Лондоне проходил юбилейный саммит НАТО, который был посвящен 70-летию альянса. По итогам встречи была подписана Лондонская декларация, в которой Россия была признана «угрозой мировой безопасности», передает НСН.