Лавров отреагировал на обвинения ФРГ в причастности РФ к убийству в Берлине

Братислава, 5 декабря. Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству гражданина Грузии в Германии неприемлемы, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ, выступая по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, отметил, что в ходе заседания представители Нидерландов заявили вновь, что Россия якобы не сотрудничает с международной следственной группой по расследованию катастрофы с малайзийским Boeing MH17.

Лавров отметил, что никто так и не ответил на вопрос о записях украинских диспетчеров и обещанных спутниковых снимках Соединенных Штатов. Москву в эту группу «никто не звал», однако вклад Москвы в расследование «перебивает другие». Дипломат заявил, что Нидерланды требуют от Москвы взять на себя ответственность за трагедию, это они и называют «ответственным сотрудничеством со следствием».

«Если наши германские партнеры взяли это за образец, то, наверное, так у нас ничего с ними не получится. И, наверное, разговаривать так ни с кем нельзя, тем более с Российской Федерацией», — подчеркнул российский министр.

Лавров напомнил, что между российскими и немецкими правоохранителями существуют каналы для общения и рассмотрения вопросов.

«Если наши немецкие партнеры будут предъявлять, что вот мы считаем, что Россия сотрудничала недостаточно, мне неизвестно, на чем они такие оценки основывают», — добавил глава МИД РФ.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в берлинском районе Моабит 23 августа. Убийца выстрелил в него, а после скрылся на велосипеде. Немецкая полиция задержала в качестве подозреваемого гражданина РФ, который отказался от дачи показаний. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией по расследованию громкого убийства.

МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине. В заявлении министерства говорилось о том, что Москва якобы «недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства», хотя ФРГ требовала этого на высоком уровне.

МИД РФ заявил, что Москва ответит на высылку дипломатов. Заявления ФРГ в российском внешнеполитическом ведомстве назвали безосновательными и недружественными, а также подчеркнули, что такой «политизированный подход к вопросам следствия недопустим», пишет НСН.

Дипломат Василий Корчмарь заявил в комментарии Infox.ru, что западные СМИ подогревают интерес убийству из-за прошедшего заседания НАТО. По его словам, происшествие используется как средство информационной войны против России.