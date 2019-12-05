У России готов ответ на любые угрозы НАТО, заявил Лавров

Братислава, 5 декабря. У России есть ответ на все угрозы НАТО, Москва не будет ввязываться в гонку вооружений, но обеспечит свою безопасность. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства выступил на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц ОБСЕ в столице Словакии.

Он отметил, что российская сторона имеет «ответы» на все угрозы, которые Североатлантический альянс преумножает в мире, обозначая Россию и Китай целью этих угроз.

«Мы знаем, как ответить на эти угрозы так, чтобы не впадать ни в какую гонку вооружений, но чтобы наша безопасность была самым надежным образом обеспечена», — сказал Лавров.

Выступая в Братиславе, Лавров также рассказал об ожиданиях Москвы от саммита «нормандской четверки», который состоится 9 декабря в Париже.

Ранее глава российского МИД говорил о том, что в условиях, когда США ведут осознанный курс на планомерное разрушение всей архитектуры стратегической стабильности, Россия будет делать все необходимое для обеспечения своей национальной безопасности.

В Москве неоднократно отмечали, что РФ не станет участвовать в гонке вооружений. В октябрьском интервью арабским СМИ российский лидер Владимир Путин объяснял, что считает это противостояние плохим явлением, которое не несет для мира ничего хорошего, напоминает «Царьград», и Россия не намерена впадать в агонию, связанную с погоней за новейшим оружием.

Путин подчеркнул, что РФ никогда не хотела гонки вооружений и не даст себя втянуть в это «затратное и разрушительное» для национальной экономики мероприятие.