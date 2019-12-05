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Путин пригласил 96-летнего ветерана из Ейска на Парад Победы в Москву

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Путин пригласил 96-летнего ветерана из Ейска на Парад Победы в Москву

Сочи, 5 декабря. Президент РФ Владимир Путин пригласил 96-летнего ветерана из Ейска на Парад Победы, который состоится 9 мая в Москве. Волонтеры рассказали главе государства, что пенсионер обращался с этой просьбой на «Прямую линию с Владимиром Путиным» в 2019 году.

На Международном форуме добровольцев в Сочи Общероссийский народный фронт представил российскому лидеру новый формат обработки обращений, которые попадают на прямую линию. Одним из обратившихся к президенту в 2019 году стал ветеран Великой Отечественной войны из Ейска. Желание пенсионера — попасть в Москву на парад, который проходит в День Победы.

«Считайте, что уже пригласил. Передайте ему, пожалуйста, что я его лично приглашаю. Дадим ему хорошее, почетное место, так, чтоб удобно было сидеть, и он все видел», — сказал Владимир Путин волонтерам, передает ТАСС.

Как передает НСН, в 2019 году президент России снова присоединился к акции «Елка желаний». Российскому лидеру досталось письмо от Андрея из Ставрополья, который признался, что всегда хотел побывать в Красной Поляне.

Также глава государства наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину за победу во всероссийском конкурсе «Доброволец России — 2019» в номинации «Волонтер года», передает телеканал «МИР 24». Женщина разработала проект творческой инклюзивной студии «Э-моция», цель которого — сформировать позитивный образ человека с инвалидностью.

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Источник: ТАСС
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