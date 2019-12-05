Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча НХЛ

Москва, 5 декабря. Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во время игры против «Лос-Анджелес Кингс», которая завершилась победой «Вашингтона» со счетом 3:1, у россиянина возникла проблема с амуницией, но он сумел самостоятельно решить возникшую проблему.

На кадрах, размещенных в Twitter команды «Вашингтон Кэпиталз», видно, как Овечкин берет в руки паяльную лампу и крутит ею вокруг шлема.

Пользователи удивились, что форвард решил сам устранить проблему.

«Надо же, русская машина чинит сама себя», — написал иностранный пользователь. «А как это он делает? Просто мастер на все руки», — добавил другой.

Позже Овечкин объяснил, почему взялся за паяльную лампу во время матча.

«Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она сводила меня с ума, и я никак не мог избавиться от нее», — сказал капитан «Вашингтона».

В матче с «Лос-Анджелесом» российский хоккеист очков не набрал, всего в его активе в текущем чемпионате 31 очко (20 шайб + 11 голевых передач). Он заработал их за 30 матчей.