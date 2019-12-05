Турция, Британия, Франция и ФРГ в феврале проведут второй саммит по Сирии

Анкара, 5 декабря. Второй четырехсторонний саммит Турции, Германии, Франции и Великобритании по Сирии состоится в феврале следующего года в Стамбуле. Об этом в четверг заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита НАТО в Лондоне.

«Нами было принято решение проводить такой четырехсторонний саммит по меньшей мере раз в год. Теперь мы проведем саммит в феврале в Стамбуле. Мы приняли соответствующее решение», — отметил он.

В настоящее время Анкара, Берлин, Париж и Лондон имеют разные приоритеты, касающиеся урегулирования конфликта в Сирии. Турция настояла на выводе из северной Сирии незаконных вооруженных формирований курдов, которые Анкара причисляет к террористическим организациям. 9 октября страна объявила о военной операции «Источник мира», направленной против курдских боевиков и террористов из «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка). Однако уже 22 октября операция была прекращена с подписанием между Анкарой и Москвой меморандума о взаимопонимании. Документ предполагает совместное патрулирование в зоне на севере САР, откуда были выведены курдские радикалы.

Западные же страны преимущественно идут в фарватере политики Соединенных Штатов, которые открыто сотрудничают с курдами в Сирии и вывозят за рубеж захваченную ими нефть. Президент Сирии Башар Асад уже заявил, что намерен поднять в ООН вопрос о компенсации украденных ресурсов со стороны США.

1 Организация запрещена на территории РФ.