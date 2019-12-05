Депутаты от партии Зеленского подрались в Раде из-за женщины

Киев, 5 декабря. Драка между депутатами от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Максимом Бужанским и Гео Леросом произошла в сессионном зале Верховной рады. Об этом рассказали сами парламентарии.

Причиной конфликта стало оскорбление Лероса экс-представителя кабмина в Раде Ирины Верещук. Бужанский заступился за нее.

Неизвестно, как именно депутат оскорбил женщину. Представители партии отказались комментировать происходящее в закрытых фракционных чатах.

Однако парламентарий Антон Поляков все же раскрыл некоторые подробности произошедшего инцидента.

«Подобие мужчины Гео позволил себе крыть матом Ирину Верещук. Бужанский, у которого мозги и все мужские признаки, очевидно, на месте (чего о Леросе явно не скажешь) заступился за нее и потребовал извинений», — написал он в Telegram-канале.

В Сети появилась видеозапись из сессионного зала Рады. На кадрах не видно саму потасовку, но заметно, как в один момент все присутствовавшие резко обернулись на шум.

Ранее в Сети появилось видео драки депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко. Инцидент произошел в киевском аэропорту «Борисполь». Как уточнил глава комитета Рады по энергетике и ЖКХ Герус, причиной конфликта стало возобновление Украиной с 1 октября импорта электроэнергии из России.

Прокуратура впоследствии предъявила обвинение Ляшко в насилии в отношении государственного деятеля. Ему грозят семь лет тюрьмы