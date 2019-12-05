Известный астролог рассказал, каким будет 2020 год и кому повезет в год Крысы

Каким будет 2020 год? Что он принесет разным знакам зодиака? Чего ждать в год Крысы различным представителям восточного календаря? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал руководитель «Русской астрологической школы» Александр Зараев.

Каким будет 2020 год

По восточному календарю наступающий год — год Крысы. Это время обновлений, с него начинается новый 12-летний цикл. А потому 2020 год дает возможности для крупных перемен в политике и обществе.

При этом Крыса будет серебристо-голубая или светло-голубая, ее стихия — металл. А это дает такие качества, как общительность, решительность, последовательность в достижении цели и рискованность.

«В 2020 году люди часто будут рисковать, менять работу, отношения. Это год для больших перемен как в личной жизни, так и в карьере. И очень важно использовать не только логическое мышление, но и интуицию. Крыса — это животное, которое держит нос по ветру, она хитра, а на Востоке хитрость часто считают дополнением к силе, хитростью побеждают силу. Поэтому успех в 2020 году будет на стороне тех, кто умело использует как свой, так и чужой опыт, кто действует, чувствуя прикрытую спину», — объясняет Александр Зараев.

По словам астролога, в новом году также высока вероятность смены места жительства, улучшения качества жизни.

«Те, кто готов к риску и обновлению, могут подняться», — заметил Зараев.

Каким знакам восточного календаря повезет в год Крысы

«Считается, что год Крысы — мужской, то есть жесткий по своей природе. Поэтому люди жестких знаков — таких, как Тигр, Дракон, Лошадь, Обезьяна и Собака, которые тоже считаются мужскими, в энергии Крысы будут чувствовать себя более комфортно, чем остальные, рожденные в «женские» года», — сообщил Александр Зараев.

Конечно, 2020 год будет удачным и для людей, рожденных в год Крысы. Но им будет везти, если они будут держать нос по ветру и чувствовать новый 12-летний цикл обновления.

Прогноз для знаков зодиака на 2020 год

Практически весь год Юпитер будет находиться в Козероге, а это хорошее время для земных знаков — Тельцов, Дев и Козерогов.

«Практически весь год, но особенно — в первой его половине — знакам Земли будет везти больше, чем всем остальным. Они будут чувствовать колоссальный подъем энергии. Первое полугодие — хорошее время и для водных знаков — Рыб, Раков и Скорпионов. Но во второй половине года ситуация будет меняться в пользу знаков Воздуха — Водолеев, Близнецов и Весов. И огненные знаки во второй половине 2020 года начнут чувствовать себя увереннее и активнее, чем в первом полугодии. Речь идет об Овнах, Львах и Стрельцах», — рассказал Александр Зараев.

Перемены, которые принесет 2020 год

По словам руководителя «Русской астрологической школы», 2020 год будет сложным, но не потому, что он високосный, а потому, что в это время проходит большой Парад планет.

«Юпитер, исходящий Лунный узел, Сатурн и Плутон находятся в одном знаке — Козероге. А потому вся первая половина года будет создавать некие импульсы неожиданных перемен и подготовки к тем событиям, которые будут во второй половине года. То есть будет происходить закладка основ для перемен, которые будут колыхать общество во второй половине 2020-го и затронут как финансовую сферу, так и мир политики», — предупреждает астролог.

По словам Зараева, 2020 год также символизирует соединение Сатурна и Юпитера, которые соединяются каждые 20 лет. И в восточном гороскопе это тоже отражается — там 60-летний цикл, и в нем три раза отмечается соединение Сатурна с Юпитером.

«В этом контексте 2020 год символизирует смену поколений. Придут новые люди, новые лидеры, новые парадигмы развития различных этносов, бизнеса, общественно-политической жизни. Из-за этого будет очень много новых идей и реформаций», — объяснил астролог.

Он подчеркнул, что глобальные перемены и даже потрясения стоит ожидать во второй половине года.