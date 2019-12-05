Украинцам запретят ездить в РФ по внутреннему паспорту

Киев, 5 декабря. Украинское правительство запретит своим гражданам въезжать на территорию России по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — заявил дипломат в комментарии УНИАН.

Решение о запрете пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту может вступить в силу 1 марта 2020 года. По словам Погорельцева, запрет объясняется тем, что упрощенный режим российско-украинской границы якобы «несет угрозы государственной безопасности Украины».

Он отметил, что находящиеся в России украинцы могут оформить загранпаспорт в посольстве и консульских учреждениях Украины. Погорельцев подчеркнул, что таким правом воспользовались уже более 4 тысяч граждан Украины, пишет RT.

Киев с 1 марта 2015 года запретил россиянам посещать Украину по внутреннему паспорту. Москва не стала отвечать симметрично, на данный момент граждане Украины могут посещать РФ без загранпаспорта.