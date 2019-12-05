Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС Украину, Сирию и Венесуэлу

Братислава, 5 декабря. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместителем главы Еврокомиссии Жозепом Боррелем ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

«Обсужден также ряд международных тем, включая перспективу урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте предстоящего саммита в «нормандском формате». Затронута ситуация в Сирии, на Ближнем Востоке в целом, вокруг Венесуэлы», — говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, стороны в ходе переговоров предметно рассмотрели пути преодоления затянувшегося периода стагнации в российско-европейских отношениях. Российская сторона акцентировала внимание на том, что восстановление отношений между Москвой и странами Европейского союза взаимовыгодного, равноправного и уважительного взаимодействия в совпадающих темах отвечало бы интересам государства и народа всего европейского континента. И Москва, и Брюссель выразили заинтересованность в развитии практики политических консультаций между сторонами.