Фетисов рассказал о диете советских чемпионов

Москва, 5 декабря. Успех спортивной команды основан не только на талантливых игроках, но и на условиях их жизни и тренировок. Об этом заявил известный хоккеист Вячеслав Фетисов, который раскрыл диету советских чемпионов, в частности сборной СССР по прозвищу «Красная машина».

По словам Фетисова, хорошее питание стало одним из условий, поставленных игроками команды, поскольку 11 месяцев в году они проводили на сборах.

«Простой распорядок: с утра — яичница, творог, кефир, чай, булочка. Обед — мясо, первое, второе, компот. Пироженки были постоянно», — цитирует хоккеиста телеканал «360».

Фетисов вспомнил о первой поездке сборной в Канаду в 1974 году. Команду поселили в пятизвездочном отеле, который поразил игроков стейками и наличием фруктов и клубники в феврале.

Хоккеист отметил, что советские спортсмены не злоупотребляли алкоголем, могли позволить себе лишь пиво и шампанское, и то только в свободное от тренировок время.

«У нас был закон: если мы готовимся к чемпионату мира, Олимпийским играм, то за два-три месяца запрет. Не дай бог кто нарушит, мы бы сами ему голову оторвали», — подчеркнул Фетисов.

Напомним, впервые о «Красной машине» заговорили в 1970-е годы, когда сборная Советского Союза блистала на обоих «хоккейных» континентах. Появлялись эти слова в американской прессе, вызывая некоторое неудовольствие у игроков сборной СССР: не всех устраивало сравнение с роботами.

Фетисов большую часть спортивной карьеры, длившейся с 1976 по 1998 год, играл на позиции защитника в клубах ЦСКА, «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт Ред Уингз». Он является двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира, трехкратным обладателем Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера). Включен в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой и в Зал хоккейной славы в Торонто.