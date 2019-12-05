Атомная подлодка «Казань» выполнила испытательные стрельбы в Белом море

Москва, 5 декабря. Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» модернизированного проекта «Ясень-М» успешно завершила испытательные торпедные стрельбы в Белом море, об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

«Новейшая многоцелевая АПЛ проекта «Ясень-М» «Казань» выполнила испытательную торпедную стрельбу в полигоне боевой подготовки Северного флота в Белом море», ― заявили в пресс-службе.

По словам Серги, стрельба проводилась в рамках заводских ходовых испытаний корабля при обеспечении сил Беломорской военно-морской базы. Экипаж АПЛ «Казань» произвел залп двумя торпедами по подводной цели. По предварительной оценке, испытания прошли успешно.

В ближайшее время подлодка «Казань» пройдет еще несколько испытаний в Белом море, в том числе с комплексами вооружения.

АПЛ «Казань» является подлодкой модернизированного проекта 885М «Ясень-М». На данный момент на «Севмаше» продолжается строительство еще пяти субмарин этого проекта. Подлодку «Казань» планировалось принять на вооружение до конца текущего года, однако сроки были перенесены на 2020 год.