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В Госдуме предложили ввести реальную уголовную ответственность за неуплату алиментов

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В Госдуме предложили ввести реальную уголовную ответственность за неуплату алиментов

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил ввести реальную уголовную ответственность за уклонение от уплаты алиментов. С таким предложением он выступил на заседании при обсуждении проекта о защите жилищных прав детей при разводе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Рассматриваемой инициативой предлагается уточнить перечень исключительных обстоятельств, в связи с которыми проживающий отдельно родитель может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, а именно добавить в него «отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения».

«Я хочу сказать, что данный законопроект может оказаться таким же малоэффективным, как и сегодня по алиментам. Тех, кто порядочно платил алименты, их еще больше будут нагибать, а те, кто были жуликами и не платили алименты, так и не будут их платить. Пока не внесут закон о реальной уголовной ответственности за уклонения от уплаты алиментов, никакого порядка не будет», — заявил Вострецов.

В Госдуме предложили ввести реальную уголовную ответственность за неуплату алиментов

Первым делом надо было навести порядок с алиментами, а потом вносить дополнительные изменения в Семейный кодекс РФ, уверен парламентарий.

Несмотря на отсутствие связи самого проекта с алиментами, тему решил развить Евгений Марченко.

«У нас нет отчета о тратах на алименты, кстати. В единственной стране — по всему миру это есть. Алименты могут тратиться человеком на себя, на дорогие рестораны, на салоны красоты, бутики и так далее. И еще к этому мы сейчас прибавим еще оплату жилья. Как все это будет устанавливаться — вообще не понятно. Я считаю, что сначала нужно принимать закон об отчете о тратах на алименты. Это принципиальный вопрос», — высказал свое мнение член фракции «Единая Россия».

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Источник: Федеральное агентство новостей
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