В Госдуме предложили ввести реальную уголовную ответственность за неуплату алиментов

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил ввести реальную уголовную ответственность за уклонение от уплаты алиментов. С таким предложением он выступил на заседании при обсуждении проекта о защите жилищных прав детей при разводе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Рассматриваемой инициативой предлагается уточнить перечень исключительных обстоятельств, в связи с которыми проживающий отдельно родитель может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, а именно добавить в него «отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения».

«Я хочу сказать, что данный законопроект может оказаться таким же малоэффективным, как и сегодня по алиментам. Тех, кто порядочно платил алименты, их еще больше будут нагибать, а те, кто были жуликами и не платили алименты, так и не будут их платить. Пока не внесут закон о реальной уголовной ответственности за уклонения от уплаты алиментов, никакого порядка не будет», — заявил Вострецов.

Первым делом надо было навести порядок с алиментами, а потом вносить дополнительные изменения в Семейный кодекс РФ, уверен парламентарий.

Несмотря на отсутствие связи самого проекта с алиментами, тему решил развить Евгений Марченко.