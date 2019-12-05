Вайкуле затаила обиду на россиян из-за жидких аплодисментов на «Золотом граммофоне»

Москва, 5 декабря. Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле «затаила обиду» на россиян из-за жидких аплодисментов на церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

В конце ноября в Москве состоялась церемония вручения премии «Золотой граммофон». Вайкуле стала одной из лауреатов премии. Латвийской певице вручили награду за вклад в историю отечественной музыки. Однако награда не удовлетворила певицу из-за холодного приема со стороны публики, передает «Царьград».

«Такая награда, а аплодисменты, будто пепельницу вручили», — заявила Вайкуле со сцены.

Певица также добавила, что рассчитывает на более яркую реакцию зрителей после своего выступления, передает телеканал «360».

«Если будет еще хуже, уж не знаю, что делать», — сказала Лайма.

Позднее менеджер и неофициальный супруг певицы Андрей Латковский прокомментировал данный инцидент, отметив, что российская публика достойно приняла Вайкуле.

«Русская публика встретила ее хорошо, все в порядке», — сказал Латковский.

Стоит отметить, что холодная реакция российской публики на Лайму Вайкуле не случайна. Ранее певица категорически отказалась приезжать с гастролями в Крым, заявив, что не станет выступать на российском полуострове ни за какие деньги.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с РФ. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».