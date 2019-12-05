Путин исполнит желание ребенка из Ставрополья, который мечтает побывать в Красной поляне

Москва, 5 декабря. Президент РФ Владимир Путин присоединился к акции «Елка желаний», участники которой должны исполнить мечту ребенка, чей конверт они вытянули. Российскому лидеру досталось письмо от Андрея из Ставрополья, который признался, что всегда хотел побывать в Красной Поляне.

Отметим, что желание побывать в других частях России оказалось своеобразным трендом нынешней «Елки желаний». Так, маленький Иван из Петербурга и Ксения из-под Нижнего Новгорода написали, что хотят побывать в Москве, Варвара из Тульской области — в Петербурге, а Софья из Оренбургской области — в Великом Устюге, где живет Дед Мороз.

Впрочем, некоторые желания касались профессий, а не локаций. Трехлетний Артем написал, что хочет покататься на пожарной машине, а пятилетний Александр мечтает побывать в кабине поезда.

Отметим, что сбор заявок на участие детей в «Елке желаний» проходит с 11 ноября по 15 декабря. Исполнение желаний состоится с 3 декабря по 29 февраля. Всего в 2018-2019 годах было исполнено 450 заветных желаний детей.

В прошлый раз семнадцатилетняя Регина из Нижегородской области взяла интервью у Путина, девятилетний Арсений из той же Нижегородской области побывал на Байкале. Четырнадцатилетней Кате из Московской области устроили экскурсию по съемочным павильонам, а шестилетний Раяз из Татарстана побывал в кабине поднявшегося в воздух самолета.