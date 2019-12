YouTube назвал топ-10 популярнейших музыкальных видео 2019 года

Лондон, 5 декабря. Видеохостинг YouTube назвал топ-10 самых популярных музыкальных видео 2019 года в Британии. Об этом сообщает издание NME.

По данным ресурса, лидером списка стал британский хип-хоп-исполнитель Stormzy с песней Vossi Bop. Вторая строчка досталась автору песен и певцу Сэму Смиту и Нормани с композицией Dancing With A Stranger. Бронза рейтинга ушла к популярной американской артистке Билли Айлиш и ее Bad guy.

Далее по списку идут Ариана Гранде — 7 rings и Lil Nas X — Old Town Road. Кроме того, в топ-10 вошли Эд Ширан с песней Take Me Back to London и дуэт Шона Мендеса и Камилы Кабельо с композицией Senorita.

Как ранее сообщал Infox.ru, популярная российская певица Монеточка (Лиза Гырдымова) покорила сердца 30-летних мужчин. Одни меломаны отмечали, что это «попытка почувствовать связь с молодостью». Другие не скрывали, что нашли в ее композициях клубные нотки, а также отмечали ироничный подтекст в композициях.

Ранее сервис «Яндекс.Музыка» назвал самых популярных артистов у россиян в 2019 году. Молодая певица Билли Айлиш также оказалась в лидерах рейтинга.