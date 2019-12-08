В СПЧ РФ призвали к ответу противников закона о профилактике семейно-бытового насилия

Аргументы противников закона о профилактике семейно-бытового насилия не имеют ничего общего с реальными целями документа. Об этом в видеоинтервью Федеральному агентству новостей заявила зампредседателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

«Мне очень хотелось бы получить предложения от лиц, которые против закона о профилактике семейно-бытового насилия, в текстовом варианте с аргументацией: что нужно сделать в законодательстве. Каким образом должен действовать механизм с точки зрения защиты жертвы», — сказала директор Авторского Центра «Мир Семьи».

Аргументов у оппозиции хоть отбавляй, утверждают участники митингов против принятия скандального закона, которые прошли в трех десятках городов страны. Представители общественных организаций уверены: нововведение не способно защитить граждан от домашнего насилия, потому что не касается уголовного законодательства.

«Он касается профилактики, и в этой связи очень широко трактует насилие. Под насилием понимаются любые широкие либеральные права граждан. Это психологическое насилие, когда нельзя сделать замечание ребенку, критиковать кого-то из членов семьи, это противоправно. Это сексуальное насилие. Мы с вами привыкли понимать под этим насильственные действия сексуального характера, а тут получается, что это нарушение сексуальной свободы. Если ваш несовершеннолетний ребенок захочет сексуальной свободы, то вы не вправе ему препятствовать. За это его могут отобрать», — говорит председатель организации «Ассоциация родительских комитетов и сообществ» Ольга Леткова.

Общественники призвали не допустить введения одного из главных механизмов закона — охранного ордера, который временно запрещает приближаться к жертве.

«Мы должны крепко и настойчиво отказываться от этого законопроекта, — уверена президент благотворительной организации «Православная семья» Марианна Ярикова. — Если мы сейчас идем в суды и защищаем семьи и детей от отбирания, когда введут эти ордера, это будет бесполезно. Мы, общественные организации, уже не сможем помочь. Ордер дали, и привет всем большой! И детей не вернуть, а потом, где они оказались? Даже знать не будут родители!»

Подобные опасения — вздор, заявили разработчики закона. В СПЧ призвали россиян не передергивать, а дождаться окончательной версии документа. По словам Ирины Киркоры, закон не меняет механизм защиты прав детей, предусмотренный законом ФЗ № 48 об опеке и попечительстве, и не предоставляет новых полномочий органам опеки.

«Органы опеки и попечительства и сейчас забирают детей при угрозе жизни и здоровью ребенка», — отметила она. — Государство будет выступать на стороне жертвы по 116 статье. Ничего другого не меняется. Ключевой момент этого закона — не допустить совершения преступления, за которое будет применена та или иная статья УК РФ».

Организатор митинга, лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что противники закона выступают против насилия в семьях. Однако, вместо того, чтобы всерьез бороться с этой проблемой, по его мнению, авторы инициативы пытаются «залезть в семью».

«Чтобы залезть в семью, им нужно из всего общего насилия выделить именно семейное. И тогда получается инструмент, который, имея отдельное законодательство, позволяет им вторгаться в семью и ее разрушать... Те, кто стоят за этой ЛГБТ-революцией в мире и насаждение однополых браков, разрушением института семьи, они же стоят за лоббированием данного закона в России», — сказал он корреспонденту ФАН.

В основе нового закона лежат меры профилактики — юридическая и психологическая помощь. Получить ее можно будет по заявлению жертвы, которой понадобилась защита государства, парируют авторы. По их словам, о нарушениях прав граждан не может быть и речи.

«Никуда никто не лезет, — комментирует обвинения корреспонденту ФАН соавтор закона, зампредседателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы РФ Оксана Пушкина. — Мы говорим о том, что руки распустились. Кто сильный, тот в семье и главный. Это на самом деле не ментальная составляющая нашего народа. Русские люди насилие никогда не поддерживали. Эту историю надо будет ломать в мозгах. Сегодня в семье оба партнера в критической истории под названием экономический кризис, болезнь, должны встать и поддержать друг друга».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко также работает над документом. В интервью ФАН сенатор отметила: разработчики постарались сделать все, чтобы «не вторгаться в семью, которая защищена конституцией и семейным кодексом».

«Это возможность получения защитного ордера, который может остановить человека в случае, если он агрессивен. Это возможность получения помощи, как и работа психологов в теми, кто проявляет агрессию, кто находится в подавленном состоянии, и необходима помощь. Это работа юристов, которые могут оказать юридические консультации, чтобы сформулировать конфликт, который возник между гражданами, и чтобы он был устранен до того, как произошло правонарушение», — объяснила депутат Мосгордумы.

По новым правилам участковый сможет «ставить семью на профилактический контроль», выдавать защитное предписание сроком на 30 или 60 дней. Для участников конфликта это время «остыть» и осознать проблему, говорят в СПЧ.

«Не с помощью подруг, друзей в гараже, с бутылкой, а именно с помощью специалистов», — уточняет Ирина Киркора.

Таким образом, поясняет она, защитное предписание убережет жертву от насилия, а агрессора от действий, о которых потом ему придется сожалеть.

«Когда мы говорим, давай сходим к психологу: нет, не пойду. Когда мы говорим, что есть предписание, ты должен это сделать!» — сказала зампредседателя СПЧ.

Согласно результатам исследования СПбГУ, проведенного по заказу Госдумы РФ, больше 35% россиян замалчивают проблему домашнего насилия и не обращаются за помощью в полицию. 56% обратившихся ее в принципе не получили. Причина проста: суды редко прибегают к арестам и обычно назначают агрессорам штраф в пять тысяч рублей, который только наносит ущерб семейному бюджету и провоцирует новый виток конфликта. Порядка 70-75% жертв рукоприкладства в семье — женщины.

«Проведенный опрос 1655 человек показал, что из 44 респондентов, которые за последний год подвергались семейному насилию, только 13 человек обратились за помощью в правоохранительные органы. Еще четверо потерпевших после обращения забрали заявления... Опрошенные сотрудники правоохранительных органов заявили, что из десяти поданных заявлений о рукоприкладстве отзываются шесть-восемь», — сообщает профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков.

Безнаказанность домашних тиранов задела за живое певицу Валерию. Народная артистка России опубликовала ролик в Инстаграме, в котором объяснила, почему она «за» принятие закона.

«Если преступление совершено внутри семьи, оно приравнивается к административному нарушению, представляете! Конечно, с этим надо что-то делать. Мы не можем жить как в средневековье, где главенствует домострой», — обратилась Валерия к своим подписчикам.

В 2016 году МВД зарегистрировало 65 тысяч преступлений в семье. К концу 2019 года эта цифра уменьшилась в два раза. По мнению экспертов, такая статистика не отражает реального положения дел: после принятия закона о декриминализации побоев в стране выросло количество латентных преступлений.

«Каждое второе обращение не регистрируется. Это означает, что на самом первом этапе мы теряем ровно 50% этих обращений. По факту до результата (приговора или постановления) у нас доходит не больше 10% обращений», — рассказала корреспонденту ФАН адвокат и соавтор закона Мари Давтян.

Государство видит сложившуюся ситуацию и предоставляет механизм, который поможет жертве спасти себя и близких прежде, чем произойдет преступление, утверждают разработчики закона.

«Еще раз, чтобы у всех отложилось: мы работаем с людьми до того, как произойдет. Защищает закон следующим образом. Первое: не молчи. Второе: ты не одна. Это два ключевых слова, которые должны отныне заучить, написать у себя на лбу все жертвы домашнего насилия, потому что тебя государство защитит», — сказала в интервью корреспонденту ФАН Оксана Пушкина.

По мнению противников инициативы, в России достаточно механизмов, препятствующих насилию в обществе, в том числе, домашнему. Так, депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова не видит смысла в отдельном законе. Вместо него, по ее мнению, стране нужна программа профилактики конфликтов в семье.

«Для чего делается закон? Чтобы создать кризисные центры. В Москве есть кризисный центр. Он, кстати говоря, не переполненный. Есть замечательная бесплатная психологическая служба, Центры поддержки семьи и детей. Пожалуйста! — говорит она. — Мы должны говорить о государственной программе воспитания семейных ценностей, чтобы в школе были уроки семейного воспитания, потому что у нас многие молодые люди, когда создают семью, не понимают, что семья — это вообще-то труд».

На практике российское законодательство не защищает жертв домашнего насилия, объясняют эксперты. По данным СПбГУ, каждый сороковой опрошенный в течение последнего года страдал от насилия в семье. Большинство россиян (71%) высказались за ужесточение мер. Юрист Ольга Лядкова предложила привлекать к ответственности сотрудников полиции, которые вовремя не возбуждают уголовные дела.

«Важно принять закон, а не просто поправки, потому что это свод правил, по которым теперь живет страна: нельзя допускать насилие ни по отношению к детям, ни по отношению к старикам и женщинам. Если этого не произойдет, я вас уверяю, мы получим серьезный протест женского населения, и оно может выйти на улицы», — заявила корреспонденту ФАН Оксана Пушкина.

В октябре замгендиректора управляющей компании «Альфа-Капитал» Евгений Живов лишился работы после того, как бывшая жена Ирина заявила, что он избил ее и детей. По словам москвички, синяки и ссадины — результат замалчивания домашнего насилия.

«С каждым днем на протяжении двух с половиной лет я становилась все более плохой мамой, все более безвкусной, глупой, неряхой, алкоголичкой, неспособной обращаться с деньгами, по мнению моего бывшего супруга. По мере того, как я прекращала реагировать на это, все в более грубой форме это начинало происходить», — сказала она в интервью корреспонденту ФАН.

Два года назад пара развелась. Поле этого мужчина стал закидывать бывшую супругу исками и запугивать, говорит Ирина Живова. А недавно решил насильно забрать к себе двух дочерей, которые по решению суда живут с матерью. Несмотря на «три тома» документальных свидетельств о том, что она занимается детьми, суд принял решение определить их место жительство с отцом. Ирине положено видеть детей четыре дня в месяц.

«Это при том, что папа не пришел ни на одно заседание за четыре месяца, судья его никогда не видела. По его месту жительства опека Красногорска не дала свое заключение, он их просто не пускал к себе. Мнение старшей дочери, которой 11 лет, судья не спросила. В пользу папы есть одна рукописная характеристика на ребенка от воспитательница детского садика и справки 2НДФЛ», — пояснила она.

Защитное предписание или охранный ордер могли бы спасти ее и дочерей от преследователя, говорит Ирина. А пока отчаявшейся матери остается надеяться на апелляцию.

«Законы у нас используются так, что все будет вывернуто в пользу более сильного и состоятельного человека, — убеждена москвичка. — Против меня человек с огромными финансовыми возможностями, разъяренный, который уже выкупил полностью до Мосгорсуда кучу инстанций, у которого нет сдерживающих факторов, нет работы и места, в котором он должен был бы держать свое лицо. Единственное, что позволит ему добиться того, чего он хочет, это физически забрать детей — купить экспертизу о том, что им нанесен непоправимый психологический вред».

Новый закон поможет сделать так, чтобы подобных ситуаций не было, уверены его авторы.

«Когда более ста дел, а из них четыре выиграно, в ЕСПЧ против России, которая не может защитить жертв... Слушайте, мы столько делаем, чтобы на международной арене выглядеть крепкими, сильными, так много делает президент для этого, чтобы не разобраться со своими внутренними проблемами, которые о святом? Не понимаю!» — возмущается Оксана Пушкина.

Над текстом закона работают в Госдуме и Совете Федерации. Разработчики документа предложили желающим направить им свои идеи и замечания до 15 декабря. Если инициатива будет принята, ее авторы планируют взяться за отмену декриминализации побоев и разработку закона о психологической помощи населению. Последний намерены курировать в СПЧ РФ.