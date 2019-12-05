Навальный накручивает комментарии в YouTube с помощью «марьинских троллей»

Москва, 5 декабря. Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальной подключил «марьинских ботов» к продвижению своих видео на площадке видеохостинга YouTube. Telegram-канал «Антинавальный» обратил внимание на однотипные комментарии, которые оставляют пользователи под материалами блогера.

Автор Telegram-канала заметил странную активность юзеров в комментариях к видеороликам Навального. К последнему видео, которое было размещено на YouTube-канале блогера, было оставлено большое число однотипных отзывов.

«Оскар за лучший фильм 2019 года!» — говорится в комментариях разных пользователей.

По мнению автора Telegram-канала, Алексей Навальный таким образом пытается продвинуть свой аккаунт, чтобы получить «Рубиновую кнопку» YouTube. Эту награду видеохостинг вручает тем каналам, число подписчиков которых достигает отметки 50 миллионов.

Как передает Nation News, подобная активность комментаторов больше похожа на использование Навальным одного из его инструментов — «марьинских троллей». Эти люди занимаются тем, что за вознаграждение продвигают идеи и материалы блогера, обеспечивают ему информационную поддержку в Сети и участвуют в травле оппонентов Навального.

Впервые о «марьинских троллях» стало известно летом 2019 года. В августе сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир Марьино «фабрику ботов». Сообщалось, что в этом месте несколько молодых людей писали с огромного числа аккаунтов публикации, в которых призывали выходить на незаконные митинги и быть решительнее на улицах, провоцируя массовые беспорядки. Также СМИ сообщали, что Навальный использовал ботов для обвала рейтинга столичного ресторана «Армения» после незаконной акции 27 июля из-за того, что руководство заведения подало иск о возмещении убытков, причиненных в ходе нелегального митинга.