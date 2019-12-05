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Навальный накручивает комментарии в YouTube с помощью «марьинских троллей»

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Навальный накручивает комментарии в YouTube с помощью «марьинских троллей»

Москва, 5 декабря. Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальной подключил «марьинских ботов» к продвижению своих видео на площадке видеохостинга YouTube. Telegram-канал «Антинавальный» обратил внимание на однотипные комментарии, которые оставляют пользователи под материалами блогера.

Автор Telegram-канала заметил странную активность юзеров в комментариях к видеороликам Навального. К последнему видео, которое было размещено на YouTube-канале блогера, было оставлено большое число однотипных отзывов.

«Оскар за лучший фильм 2019 года!» — говорится в комментариях разных пользователей.

По мнению автора Telegram-канала, Алексей Навальный таким образом пытается продвинуть свой аккаунт, чтобы получить «Рубиновую кнопку» YouTube. Эту награду видеохостинг вручает тем каналам, число подписчиков которых достигает отметки 50 миллионов.

Навальный накручивает комментарии в YouTube с помощью «марьинских троллей»

Как передает Nation News, подобная активность комментаторов больше похожа на использование Навальным одного из его инструментов — «марьинских троллей». Эти люди занимаются тем, что за вознаграждение продвигают идеи и материалы блогера, обеспечивают ему информационную поддержку в Сети и участвуют в травле оппонентов Навального.

Впервые о «марьинских троллях» стало известно летом 2019 года. В августе сотрудники полиции обнаружили  в одной из квартир Марьино «фабрику ботов». Сообщалось, что в этом месте несколько молодых людей писали с огромного числа аккаунтов публикации, в которых призывали выходить на незаконные митинги и быть решительнее на улицах, провоцируя массовые беспорядки. Также СМИ сообщали, что Навальный использовал ботов для обвала рейтинга столичного ресторана «Армения» после незаконной акции 27 июля из-за того, что руководство заведения подало иск о возмещении убытков, причиненных в ходе нелегального митинга.

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Источник: Nation News
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