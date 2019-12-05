Медведев шуткой ответил на слова Батрутдинова о Харламове

Москва, 5 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами и телеведущими отечественных каналов обменялся шутками с резидентом Comedy club и ведущим ТНТ Тимуром Батрутдиновым.

Батрутдинов начал свое обращение к российскому премьеру с объяснения, почему представляет ТНТ именно он.

«Скорее всего, потому, что я так же, как и вы, являюсь частью известного в нашей стране дуэта. Я бы даже сказал — тандема. И в нашем тандеме вас обычно играю я. Ну, чтобы вы понимали, почему вопрос задаю я, а не (Гарик. — Прим. ФАН) Харламов», — сказал юморист.

Затем Батрутдинов озвучил вопрос, посвященный противостоянию Интернета и телевидения, и поинтересовался у Медведева, что на его взгляд в лидерах.

В ответ председатель правительства уточнил, правильно ли он понял, что на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, поедет Харламов. Батрутдинов ответил, что абсолютно правильно.

Далее Медведев стал отвечать на поставленный Батрутдиновым вопрос. По его мнению, и телевидение, и Интернет важны. Глава Кабмина подчеркнул, что Интернет качественному контенту в значительной степени обязан телевизионщикам. Российский премьер также рассказал, что в силу своей специфики работы чаще пользуется Интернетом, нежели телевидением.