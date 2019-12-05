Сирия новости 5 декабря 22.30: двойной теракт в Рас аль-Айне, бои с курдскими террористами в Ракке

Сирия, 5 декабря. Двойной взрыв прогремел в Рас аль-Айне, курдские террористы убили турецких бойцов на севере Ракки, российские силы заняли аэропорт Камышлы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по террористам на западе Хамы, уничтожили диверсионную группу «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба, смогли освободить базу ПВО под Умм ат-Тина, понесли потери при взрыве в Дейр-эз-Зоре.

ВС РФ: направили конвой на аэропорт Камышлы.

Армия Турции и союзные силы: противостояли курдским боевикам на севере Ракки.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): нарастили число атак в Ираке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли правительственным силам на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: убили двух бойцов протурецкого ополчения в Ракке, подозреваются в организации двойного теракта в Рас аль-Айне.

Международная коалиция: схватили боевиков из «спящей ячейки» ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

Силам коалиции США при поддержке проамериканских курдских формирований удалось захватить «спящую ячейку» ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщает источник в Facebook (@Alialigma), отрядам коалиции удалось выследить и захватить террористов, расстрелявших члена «местного совета» перед его домом в населенном пункте Дарнадж. Боевиков ИГ удалось схватить спустя всего несколько часов после нападения.

Тем временем стало известно о потерях в рядах правительственных сил в результате взрыва на территории Дейр-эз-Зора. Источники агентства Baladi News сообщили, что несколько военнослужащих САА и бойцов союзного ливанского ополчения «Хезболла» погибли при подрыве автобуса в городе Меядин. Точное число пострадавших не называется, известно, что среди правительственных сил есть убитые и раненые.

Провинция Идлиб

В ходе упорных боев на юге провинции Идлиб правительственные войска смогли выбить террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» с территории базы ПВО Аль-Катиба аль-Махджура. Источник в Twitter (@islamicworldupd) сообщает, что САА после серии неудач удалось продвинуться к востоку от населенного пункта Умм ат-Тина.

Как сообщает сирийское государственное агентство SANA, перед освобождением базы ПВО правительственные войска пресекли попытку прорыва диверсионных групп противника между Умм ат-Тина и Истаблатом. Большая часть диверсантов была уничтожена огнем САА, немногочисленные уцелевшие боевики бежали.

Провинция Ракка

Курдские боевики на севере Сирии убили двух бойцов протурецкого ополчения в районе населенного пункта Арида на севере Ракки. Согласно данным аналитического источника в Twitter (@EsicsTeam), в ходе столкновений под Телль-Абъядом курдские боевики, связанные с «Рабочей партией Курдистана», смогли остановить продвижение протурецких формирований.

Провинция Хама

Правительственные войска нанесли удар по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», расположенным районе деревни Аль-Амакия на западе провинции Хама, в районе долины Аль-Габ. О работе тяжелой артиллерии САА сообщает новостной источник в Twitter (@thiqanewsagency).

Провинция Хасака

Двойной теракт с использованием заминированных автомобилей произошел в городе Рас аль-Айн в провинции Хасака. Как сообщает новостное агентство Step News, взрывы произошли в районе перекрестка Аль-Джуза. Первый из них привел лишь к материальному ущербу, а вторым взрывом был убит один местный житель, и получили ранения еще шестеров.

Новые взрывы в Рас аль-Айне, который находится на территории, подконтрольной протурецким силам, стали продолжением серии терактов на севере Сирии. Взрывы, которые продолжаются уже несколько дней, предположительно организованы курдскими боевиками, связанными с террористической «Рабочей партией Курдистана».

Крупный конвой ВС РФ проследовал в направлении аэропорта города Камышлы на севере Хасаки. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), российские силы были замечены на международной автотрассе М4. В составе конвоя было не менее 15 грузовиков с логистическим и военным оборудованием, а также машины охранения. Конвой прикрывали боевые вертолеты, следующие на малой высоте.

Стали известны подробности инцидента с обнаружением тела убитой женщины в лагере беженцев «Аль-Хол». Как сообщает курдский источник в Twitter (@Raman_Hassi), 48-летняя беженка туркоманской национальности по имени Фатима Абдулла была запорота и избита до смерти другими женщинами из числа «жен ИГИЛ» в лагере. Сторонницы террористического «халифата» пытались избавиться от ее тела.

Ирак

В иракской провинции Дияла зафиксирован резкий рост числа нападений «спящих ячеек» террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Как сообщает иракское курдское издание Rudaw, за минувшие двое суток террористы ИГ трижды атаковали иракские силы безопасности: погиб один военнослужащий армии Ирака, пятеро бойцов шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби», а еще 15 бойцов получили ранения.

Силы курдского ополчения пешмерга в регионе приведены в повышенную степень боеготовности. Представители курдских отрядов винят в расширении активности ИГ иракское правительство, которое не разрешает им вести самостоятельную борьбу с террористами без координации с армией Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.